Sáros utak, lassú traktorok: a betakarítás csúcsidőszaka a te közlekedésedet is megnehezíti
Az ősz nemcsak a színes faleveleket és a hűvösebb időjárást hozza magával. Betakarításkor traktorok és kombájnok jelennek meg az utakon, megnehezítve a közlekedést.
Kombájn a forgalomban
Fotó: Takács József
Az őszi betakarítás során a termőföldek gyakran több kilométerre vannak a gazdaságoktól és tárolóhelyekről. A terményt be kell szállítani, a gépeket pedig át kell vinni egyik területről a másikra, ami sokszor csak közutakon keresztül lehetséges. Ezért találkozhatunk ilyenkor lassan haladó, nagy méretű járművekkel a forgalomban.
Milyen veszélyeket rejt a betakarítás időszaka az utakon?
Az első és legkézenfekvőbb dolog a lassú haladás. A traktorok és kombájnok gyakran 20-30 kilométer/órával haladnak, ami jelentős torlódást okozhat a forgalmasabb utakon.
Ezek az óriási járművek jóval szélesebbek egy személyautónál és előzésük gyakran veszélyes is lehet, különösen kanyargós vagy nem jól belátható szakaszokon. Fontos a türelem a sofőrök részéről, mert a baleset általában a kapkodásokból következik be.
A mezőgazdasági gépek gyakran sarat visznek fel az útra, ami csúszóssá is teheti az aszfaltot, növelve ezzel a balesetveszélyt.
A nagy gépeknek sokszor rosszabb a manőverezhetősége, és a sofőr látótere is korlátozottabb, így nehezebben veszik észre a mögöttük vagy mellettük haladó kisebb járműveket.
Nem véletlenül vannak az utakon
Sajnos az elkerülhetetlen, hogy a mezőgazdasági gépek, nagyobb kiterjedésű kombájnok, eszközök a közutakon is közlekedjenek, ugyanis ott tudnak eljutni azokra a területekre, ahol el kell végezniük a feladataikat, akár a betakarítást. Most, ősszel az egyik legfontosabb munka a napraforgó, a kukorica és a szója betakarítása. Ezek a munkálatok már el is kezdődtek. A közlekedők részéről egy kicsit több türelemre van szükség
- mondta Taskó József, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének alelnöke.
Ezek a gépek azért dolgoznak, hogy biztosítsák a magyar lakosság biztonságos élelmiszerellátását, nem passzióból, nem szórakozásból közlekednek közutakon
- folytatta.
Ha a mezőgazdasági gépek sarat visznek fel az utakra, akkor a gazda kötelessége, hogy le legyen takarítva és ennek igyekszünk is eleget tenni
- tette hozzá.
Tanácsok az autósoknak, amikre a rendőrség is felhívta a figyelmet
Nagyon fontos a fokozott türelem és a körültekintés. Tartsunk nagyobb követési távolságot, így jobban felkészülhetünk a hirtelen kanyarokra vagy megállásokra.
- Csak biztonságos helyen előzzünk, figyeljük a felfestéseket, a beláthatóságot és a szembejövő forgalmat.
- Számítsunk a szennyezett utakra. Lassítsunk, ha sáros vagy nedves útszakaszra érünk.
- Legyünk türelmesek, a munkagépek sokszor csak rövid szakaszon nehezítik a forgalom haladását, majd letérnek.
