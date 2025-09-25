Sáros utak, lassú traktorok: a betakarítás csúcsidőszaka a te közlekedésedet is megnehezíti

Milyen veszélyeket rejt a betakarítás időszaka az utakon?

Az első és legkézenfekvőbb dolog a lassú haladás. A traktorok és kombájnok gyakran 20-30 kilométer/órával haladnak, ami jelentős torlódást okozhat a forgalmasabb utakon.

Ezek az óriási járművek jóval szélesebbek egy személyautónál és előzésük gyakran veszélyes is lehet, különösen kanyargós vagy nem jól belátható szakaszokon. Fontos a türelem a sofőrök részéről, mert a baleset általában a kapkodásokból következik be.

A mezőgazdasági gépek gyakran sarat visznek fel az útra, ami csúszóssá is teheti az aszfaltot, növelve ezzel a balesetveszélyt.

A nagy gépeknek sokszor rosszabb a manőverezhetősége, és a sofőr látótere is korlátozottabb, így nehezebben veszik észre a mögöttük vagy mellettük haladó kisebb járműveket.

Nem véletlenül vannak az utakon

Sajnos az elkerülhetetlen, hogy a mezőgazdasági gépek, nagyobb kiterjedésű kombájnok, eszközök a közutakon is közlekedjenek, ugyanis ott tudnak eljutni azokra a területekre, ahol el kell végezniük a feladataikat, akár a betakarítást. Most, ősszel az egyik legfontosabb munka a napraforgó, a kukorica és a szója betakarítása. Ezek a munkálatok már el is kezdődtek. A közlekedők részéről egy kicsit több türelemre van szükség

- mondta Taskó József, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének alelnöke.

Ezek a gépek azért dolgoznak, hogy biztosítsák a magyar lakosság biztonságos élelmiszerellátását, nem passzióból, nem szórakozásból közlekednek közutakon

- folytatta.

Ha a mezőgazdasági gépek sarat visznek fel az utakra, akkor a gazda kötelessége, hogy le legyen takarítva és ennek igyekszünk is eleget tenni

- tette hozzá.

Tanácsok az autósoknak, amikre a rendőrség is felhívta a figyelmet

Nagyon fontos a fokozott türelem és a körültekintés. Tartsunk nagyobb követési távolságot, így jobban felkészülhetünk a hirtelen kanyarokra vagy megállásokra.