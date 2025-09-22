szeptember 22., hétfő

boon.hu video

1 órája

A borsodi Bermuda-háromszög rejtélye: ez történik az autósokkal

Tudják, mi található a 128-as és 145-ös kilométerkövek között? A borsodi Bermuda-háromszög. Vajon miért nevezik így a megyei zsaruk a kérdéses útszakaszt, illetve csomópontot – erre kerestük és találtuk meg a választ.

Boon.hu

Megyénk útjai nem tartoznak országos szinten a kiemelten problémás, azaz balesetveszélyes övezetek közé. Mindazonáltal itt is ütköznek autók, szenvednek balesetet közlekedők, sőt, halnak meg emberek a közutakon... A rendőrség tapasztalat szakembereivel néztünk körbe Borsod-Abaúj-Zemplénben, hogy merre és mire kell főleg figyelni, ha járművel vagyunk. A Bermuda-háromszögtől a turbókörforgalomig tartott az „utunk”.

Bermuda-háromszög
Frontálisan karambolozott két jármű Diósgyőr és Parasznya között, 2025 májusában (a kép csak illusztráció, nem egy „Bermuda-háromszög”-et ábrázol)
Fotó: Vajda János

Bermuda-háromszög, 128 és 145 között

Ha hiszik, ha nem, a rendőri zsargonban Bermuda-háromszögként emlegetik a közlekedésbiztonsági szakemberek az M3-as autópálya egyik rövid szakaszát. Ez a 128-as és 145-ös kilométerkövek közé eső rész. Úgy könnyebb lehet azonosítani, ha azt mondjuk: a mezőkeresztesi autópálya-lehajtó környéke. Mi okoz itt gondot? A főváros felől keletre tartó sofőrök – jelentős arányban külföldiek! – valahol itt érik el lélektanilag azt a fázist, amikor a hosszú útjuk során elfáradnak. Ha elfáradnak, akkor elalszanak a kormánynál.

– Notóriusan ismétlődik ez. Hibát követnek el újra meg újra. Augusztusban már célirányosan erre vonatkozó rendőri ellenőrzést végeztünk a kérdéses szakaszon. Jellemzően román autóvezetőknél tapasztaltunk ilyen problémát. Többet ellenőriztünk közülünk, és kivontuk a forgalomból. Immár az autópálya kijelzőjén is igyekszünk figyelmeztetni a közlekedőket, hogy figyeljenek oda jobban – ismertette a Boon.hu érdeklődésére Varga János. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője további problémás csomópontként említette a 37-es úton, Újharangodnál található körforgalmat.

– Azt meg kiegyenesítik. Szerepe van benne, hogy nem frissít a GPS, nem látja, hogy már nem egyenes az út. De nem a szoftver a hibás. A sofőr, mikor rájön, hogy körforgalomba ért, már repül... Neki a kandeláberoszlopnak. Amit más nyolcszor kellett cserélni. Mind éjszaka történik az ilyen baleset, a fáradtság, figyelmetlenség az oka, sokan „vakon” vezetnek.

Az osztályvezető és kollégája, Stefán János kiemelt fővizsgáló összefoglalójából kiderül, akad baj Ózd környékén is, ahol mára sok a szlovák autós, akik már magyarországi ingatlantulajdonosként, de szlovák rendszámmal közlekednek, és gyakran keverednek balesetbe. Például Arlónál, a szerpentinen lévő kanyarban. Ez egy szűk, kanyargós útszakasz, Heves és Nógrád felé az átjáró.

– Elég egy kis eső, vizes aszfalt, és megtörténik a pályaelhagyásos baleset. Szerencsére a veszélyes utat a tervek szerint jövő tavasszal kibővítik háromsávosra.

Tévhit, hogy reggelre kiürül a szervezet

– Idén eddig, nyolc hónap alatt 400 olyan balesetnél tartunk Borsod-Abaúj-Zemplénben, ami személyi sérüléssel járt – tájékoztatott a legfrissebb adatról Varga János. – Kevesebb a halálos baleset, mint évekkel korábban, és láthatóan csökken az ittasan balesetet okozók aránya; manapság 6 százalék, míg korábban volt 15 is. Az utóbbi 3-5 évben látjuk a javuló tendenciát a közlekedési statisztikában.

A rendőri szakemberek elmondták, eredményesen alkalmazzák mostanában a finn módszerű ellenőrzés eszközét. Ennél célzottan mennek ki adott útszakaszra, több pontra, több rendőrrel, kifejezetten az ittas vezetést kiszűrendő. Főleg a hajnal órákban sok a „találat”.

– Ilyenkor találkozunk a volán mögé ülő poszt-alkoholos állapotú, magyarán szólva másnapos sofőrökkel. Aki este ivott, aztán ledőlt néhány órára pihenni. Ez a legrosszabb, de nem tudják. Él a tévhit, hogy pár óra alvással kiürül a szervezet. Nem ürül ki.

Magyarország baleseti helyszínei térképen ábrázolva, apró piros pontokkal (2019-2024)
Forrás: ksh.hu

Furakodnak, figyelmetlenek

A előbbiekben említett vidéki helyszínek mellett a közlekedésrendészeti illetékesekkel folytatott beszélgetésben előkerültek miskolci gócpontok is. Elsőként a Soltész-Nagy Kálmán–Vörösmarty utcák „hírhedt” kereszteződése.

– Itt évek óta mindig van gond, legalább havonta. Nemrég letakartattuk a felső jelzőlámpát, de ami igazán segítene: az embereken kellene „igazítani”. Amikor 2022-be üzembe állították a szomszédos turbókörforgalmat, heteken át szinte naponta szükséges volt áthangolni a lámpákat a környéken. A sofőrök annyira megszokásból vezetnek... A fő gond a vízügyes kereszteződésnél, hogy a Zsolcai kapu felől érkezők a Soltész-Nagy Kámán utca két sávjában „furakodnak”, és a jobbra kanyarodó sávból, a tiltó tábla ellenére is gyakran megpróbálnak egyenesen továbbhajtani – magyarázta a karambolok jellemző okát Stefán János. Mint hozzátette, szakmai meglátásuk szerint a körzetben a forgalmi szabályozás már megfelelő – de „az emberek figyelmetlenek”.

Soltész–Vörösmarty, azaz a vízügyes kereszteződés: a bal sávban torlódás-furakodás – a jobb sávban ott a veszély
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ugyancsak említésre méltó a megyeszékhely gyakorlatából a belváros ellentétes végén található Dayka Gábor utca. Annak is, bármilyen meglepő, nem a főutcával, vagyis a Hunyadi utcával alkotott kereszteződése, hanem eggyel odébb, a Kis-Hunyad utcai csomópont. Az okmányiroda sarkánál normál esetben, nap mint nap jobbára rendben van a gépjármű-közlekedés. Ha azonban bármilyen okból, akár csak egy negyedórára, kikapcsolnak a rendőrlámpák... „biztos baleset”.

Ami a gyalogos-elütési statisztikát illeti, itt az avasi lakótelepet hozták szóba a Boon.hu-t tájékoztató rendőrök. Nevezetesen az Avasi Gimnázium előtti zebrát. Ott ugyanis a többsávos út 21 méter széles, és mindkét oldalon található tanintézmény (a másik a Fényi Gyula gimi). A gondot pedig egyfajta optikai csalódás okozza. Ahogy jönnek az autósok lefelé az Avastető felől, közeledve az Ifjúság utcai csomóponthoz, a domboldal görbülete miatt hirtelen „esni kezd az út”, ami megzavarja a látásukat. Ösztönösen a távolba néznek, miközben nem veszik észre, ha gyalogos elindult keresztbe az átkelőn, és mindjárt eléjük ér. Emiatt rendszerint „lefelé” irányban ütik el az áldozatot. Mit lehetne tenni? A rendőrség már megtette szakmai javaslatát a városi önkormányzat felé (mindeddig eredmény nélkül): okos-zebra telepítése segíthetne a helyzeten. Olyan, ami szinte folyamatos fénycsíkot képez az út teljes szélességében, és szenzoros, tehát vagy a gyalogos zebrára lépése, vagy az autó közeledése aktiválja a villogását. (Hasonló van már Miskolcon, például ami a legelső volt e nemben, a LÁEV-végállomásnál a Kiliánban.)

3D-s felfestés: tilos

  • Egy érdekesség a végére: a baleset-megelőzés terén látványos megoldásokkal is lehetne próbálkozni, de van, ami „szép”, de szabálytalan. Például amivel néhány éve Sajóörösön kísérleteztek. A világhálón lehet hasonló videókat látni a nagyvilágból, talán így kapta az ötletet a helyi önkormányzat is. A helyhatóság ugyanis 3D-s grafikát festetett a balesetveszélyes útszakaszra. Ennek lényege, hogy olyan optikai illúziót teremt a közeledő autósok számára, mint ha valami fizikailag kiemelkedne az aszfalttól – pedig csak festett rajz, teljesen lapos –, ezáltal készteti őket fékezésre, nagyobb odafigyelésre. Közvetetten tehát mérsékli a veszélyt.
  • Csakhogy nem engedélyezett ez a technika. Sajóörösön is, mikor észrevette az illetékes hatóság, vagyis az utat kezelő Magyar Közút Zrt., azonnal előírta a „deviancia” felszámolását.
Az ominózus gyalogátkelőhely, a 2022 októberében készült fotón
Forrás: Sajóörös

boon.hu video

A dosszié további cikkei
