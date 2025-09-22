A borsodi Bermuda-háromszög rejtélye: ez történik az autósokkal

Megyénk útjai nem tartoznak országos szinten a kiemelten problémás, azaz balesetveszélyes övezetek közé. Mindazonáltal itt is ütköznek autók, szenvednek balesetet közlekedők, sőt, halnak meg emberek a közutakon... A rendőrség tapasztalat szakembereivel néztünk körbe Borsod-Abaúj-Zemplénben, hogy merre és mire kell főleg figyelni, ha járművel vagyunk. A Bermuda-háromszögtől a turbókörforgalomig tartott az „utunk”.

Frontálisan karambolozott két jármű Diósgyőr és Parasznya között, 2025 májusában (a kép csak illusztráció, nem egy „Bermuda-háromszög”-et ábrázol)

Fotó: Vajda János

Bermuda-háromszög, 128 és 145 között

Ha hiszik, ha nem, a rendőri zsargonban Bermuda-háromszögként emlegetik a közlekedésbiztonsági szakemberek az M3-as autópálya egyik rövid szakaszát. Ez a 128-as és 145-ös kilométerkövek közé eső rész. Úgy könnyebb lehet azonosítani, ha azt mondjuk: a mezőkeresztesi autópálya-lehajtó környéke. Mi okoz itt gondot? A főváros felől keletre tartó sofőrök – jelentős arányban külföldiek! – valahol itt érik el lélektanilag azt a fázist, amikor a hosszú útjuk során elfáradnak. Ha elfáradnak, akkor elalszanak a kormánynál.

– Notóriusan ismétlődik ez. Hibát követnek el újra meg újra. Augusztusban már célirányosan erre vonatkozó rendőri ellenőrzést végeztünk a kérdéses szakaszon. Jellemzően román autóvezetőknél tapasztaltunk ilyen problémát. Többet ellenőriztünk közülünk, és kivontuk a forgalomból. Immár az autópálya kijelzőjén is igyekszünk figyelmeztetni a közlekedőket, hogy figyeljenek oda jobban – ismertette a Boon.hu érdeklődésére Varga János. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője további problémás csomópontként említette a 37-es úton, Újharangodnál található körforgalmat.

– Azt meg kiegyenesítik. Szerepe van benne, hogy nem frissít a GPS, nem látja, hogy már nem egyenes az út. De nem a szoftver a hibás. A sofőr, mikor rájön, hogy körforgalomba ért, már repül... Neki a kandeláberoszlopnak. Amit más nyolcszor kellett cserélni. Mind éjszaka történik az ilyen baleset, a fáradtság, figyelmetlenség az oka, sokan „vakon” vezetnek.

Az osztályvezető és kollégája, Stefán János kiemelt fővizsgáló összefoglalójából kiderül, akad baj Ózd környékén is, ahol mára sok a szlovák autós, akik már magyarországi ingatlantulajdonosként, de szlovák rendszámmal közlekednek, és gyakran keverednek balesetbe. Például Arlónál, a szerpentinen lévő kanyarban. Ez egy szűk, kanyargós útszakasz, Heves és Nógrád felé az átjáró.