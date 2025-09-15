Újra drágul a benzin, de ezzel még nincs vége

Drágul a benzin

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik majd bruttó 2 forinttal literenként, a gázolaj ára viszont most nem fog változni.

A hétvégi árkorrekciók után ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 589 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb kút 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 567.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében most a Shell, ahol annak literjét 589,9 forintért vásárolhatjuk meg.

Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 591,9 forintért tankolhatjuk.