Így alakul október 1-től a benzin és a gázolaj ára
Utánajártunk, hogy önnek ne kelljen. Megjött a bejelentés, így alakulnak a nagykereskedelmi árak a töltőállomásokon benzin és gázolaj tekintetében.
Mint mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, nem tartott sokáig a hétvégi megnyugvás, újra emelkedett a benzin és a gázolaj ára egyaránt. Azt is mutatjuk, hol tud a legolcsóbban tankolni Miskolcon, illetve hogy mire számíthatnak a gépjármű tulajdonosok a töltőállomásokon október 1-től.
Üzemanyagárak szerdától
Október 1-től nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A kutak árait tekintve pedig a mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 587 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Legolcsóbb benzin és legolcsóbb gázolaj Miskolcon
Ma még mindig az Auchan töltőállomáson tankolhatunk benzint és gázolajat is, ahol előbbit 555.0 forintért, utóbbit pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg literenként.
A legdrágább kút jelenleg mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Shell, ahol a 95-ös benzin literjét 587.9 forintért, a gázolaj literjét pedig 589.9 forintért tankolhatjuk.
