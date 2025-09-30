szeptember 30., kedd

Így alakul október 1-től a benzin és a gázolaj ára

Utánajártunk, hogy önnek ne kelljen. Megjött a bejelentés, így alakulnak a nagykereskedelmi árak a töltőállomásokon benzin és gázolaj tekintetében.

Boon.hu

Mint mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, nem tartott sokáig a hétvégi megnyugvás, újra emelkedett a benzin és a gázolaj ára egyaránt. Azt is mutatjuk, hol tud a legolcsóbban tankolni Miskolcon, illetve hogy mire számíthatnak a gépjármű tulajdonosok a töltőállomásokon október 1-től.

Így alakul a benzin és a gázolaj ára
Így alakul a benzin és a gázolaj ára (A kép illusztráció.)
Fotó: Rákóczy Ádám

Üzemanyagárak szerdától

Október 1-től nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A kutak árait tekintve pedig a mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Legolcsóbb benzin és legolcsóbb gázolaj Miskolcon

Ma még mindig az Auchan töltőállomáson tankolhatunk benzint és gázolajat is, ahol előbbit 555.0 forintért, utóbbit pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg literenként.

A legdrágább kút jelenleg mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Shell, ahol a 95-ös benzin literjét 587.9 forintért, a gázolaj literjét pedig 589.9 forintért tankolhatjuk.

 

