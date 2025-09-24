46 perce
Ennyivel tankolhatunk olcsóbban csütörtöktől
Megérkezett a bejelentés, kevesebbért tankolhatjuk meg gépjárműinket a hét közepétől. Azt is mutatjuk, hol a legolcsóbb most a benzin és a gázolaj.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi időben egy lassú de folyamatos emelkedést lehetett tapasztalni a benzinkutakon, ami aztán stagnálni kezdett, majd a hét elején már lefelé mozgott.
Olcsóbb benzin és gázolaj
A héten csütörtökön nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Így szerdán és csütörtökön várhatóan ugyanazon a csökkentett árszinten tankolhatunk, hiszen mától a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is csökkent.
Ma így a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 586 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
A legolcsóbb töltőállomás 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan-kút, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 563.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább kút pedig mindkét üzemanyagtípust tekintve a Shell, ahol a 95-ös benzint 586.9 forintért, a gázolajat pedig 587.9 forintért vásárolhatjuk meg literenként.
