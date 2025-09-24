Ennyivel tankolhatunk olcsóbban csütörtöktől

Olcsóbb benzin és gázolaj

A héten csütörtökön nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Így szerdán és csütörtökön várhatóan ugyanazon a csökkentett árszinten tankolhatunk, hiszen mától a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is csökkent.

Ma így a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A legolcsóbb töltőállomás 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan-kút, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 563.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút pedig mindkét üzemanyagtípust tekintve a Shell, ahol a 95-ös benzint 586.9 forintért, a gázolajat pedig 587.9 forintért vásárolhatjuk meg literenként.