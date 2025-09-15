1 órája
Újra drágul a benzin, de ezzel még nincs vége
A héten újabb áremelkedésekre lehet számítani, először kedden. A benzin fog drágulni, de azt is mutatjuk, hol tud Miskolcon a legolcsóbban tankolni
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy kedden csak a benzin drágul egy kisebb mértékben.
Drágul a benzin
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik majd bruttó 2 forinttal literenként, a gázolaj ára viszont most nem fog változni.
A hétvégi árkorrekciók után ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a töltőállomásokon:
- 95-ös benzin: 589 Ft/liter
- Gázolaj: 589 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg a legolcsóbb kút 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 567.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében most a Shell, ahol annak literjét 589,9 forintért vásárolhatjuk meg.
Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 591,9 forintért tankolhatjuk.
