szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

1 órája

Újra drágul a benzin, de ezzel még nincs vége

Címkék#árak#kút#Miskolc#árkorrekció#gázolaj

A héten újabb áremelkedésekre lehet számítani, először kedden. A benzin fog drágulni, de azt is mutatjuk, hol tud Miskolcon a legolcsóbban tankolni

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy kedden csak a benzin drágul egy kisebb mértékben.

Így változnak az üzemanyagárak a héten, a benzineseknek rossz a hír
Így változnak az üzemanyagárak a héten, a benzineseknek rossz a hír
Fotó: Takács József

 

Drágul a benzin

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik majd bruttó 2 forinttal literenként, a gázolaj ára viszont most nem fog változni.

 A hétvégi árkorrekciók után ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk a töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg a legolcsóbb kút 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 555.0 forintért, utóbbiét pedig 567.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében most a Shell, ahol annak literjét 589,9 forintért vásárolhatjuk meg.

Gázolaj tekintetében pedig most az OMW a legdrágább, ahol azt literenként 591,9 forintért tankolhatjuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu