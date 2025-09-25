14 perce
Így alakul péntektől a benzin és a gázolaj ára
Egy kis időre talán fellélegezhetnek a sofőrök. Így alakulnak a benzinkutak árai a pénteki naptól. Mutatjuk a részleteket, nem érdemes lemaradni
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az előző hetek kis léptékű, de folyamatos drágulása után egy rövidebb időre stagnálni kezdtek az árak, majd lefelé mozdultak. Lássuk, mire számíthatunk a hétvégén benzin és gázolaj tekintetében a töltőállomásokon:
Eddig vakon voltak a kamerák, de ennek vége: a VÉDA már ezért a hibáért is szórja a csekkeket
Olcsóbb benzin és gázolaj
A hét elején, kedden változtak utoljára az üzemanyagárak. Akkor is csak kisebb mértékben mozdultak lefelé, majd a hét további részében ugyanazon a csökkentett áron tankolhattuk meg gépjárműveinket.
Üzemanyagár-változás a hétvégén
A héten pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára sem változik. Ez azt jelenti, hogy ma és várhatóan még holnap is a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 586 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
Jelenleg mindkét üzemanyagtípus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literjét 555.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább kút pedig most 95-ös benzin és gázolaj esetében is a Shell, ahol előbbit 586.9 forintért, utóbbit pedig 587.9 forintért tankolhatjuk literenként.
Borsod ízei a csúcson: óriási elismeréseket zsebeltek be éttermeink!
Sokkoló jelenet a 26-oson: olyasmi történt, amit mások sem tudtak szó nélkül hagyni!
Búza téren próbáltak lopni, de a kamera mindent rögzített – óriási melléfogás!