Így alakul péntektől a benzin és a gázolaj ára

Olcsóbb benzin és gázolaj

A hét elején, kedden változtak utoljára az üzemanyagárak. Akkor is csak kisebb mértékben mozdultak lefelé, majd a hét további részében ugyanazon a csökkentett áron tankolhattuk meg gépjárműveinket.

Üzemanyagár-változás a hétvégén

A héten pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára sem változik. Ez azt jelenti, hogy ma és várhatóan még holnap is a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg mindkét üzemanyagtípus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literjét 555.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút pedig most 95-ös benzin és gázolaj esetében is a Shell, ahol előbbit 586.9 forintért, utóbbit pedig 587.9 forintért tankolhatjuk literenként.