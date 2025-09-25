szeptember 25., csütörtök

Így alakul péntektől a benzin és a gázolaj ára

Egy kis időre talán fellélegezhetnek a sofőrök. Így alakulnak a benzinkutak árai a pénteki naptól. Mutatjuk a részleteket, nem érdemes lemaradni

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az előző hetek kis léptékű, de folyamatos drágulása után egy rövidebb időre stagnálni kezdtek az árak, majd lefelé mozdultak. Lássuk, mire számíthatunk a hétvégén benzin és gázolaj tekintetében a töltőállomásokon:

Ennyibe kerül majd a benzin és a gázolaj
Ennyibe kerül majd a benzin és a gázolaj
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

Olcsóbb benzin és gázolaj

A hét elején, kedden változtak utoljára az üzemanyagárak. Akkor is csak kisebb mértékben mozdultak lefelé, majd a hét további részében ugyanazon a csökkentett áron tankolhattuk meg gépjárműveinket.

Üzemanyagár-változás a hétvégén

A héten pénteken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára sem változik. Ez azt jelenti, hogy ma és várhatóan még holnap is a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

Jelenleg mindkét üzemanyagtípus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literjét 555.0 forintért, a gázolaj literjét pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút pedig most 95-ös benzin és gázolaj esetében is a Shell, ahol előbbit 586.9 forintért, utóbbit pedig 587.9 forintért tankolhatjuk literenként.

 

