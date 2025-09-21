Amikor egy asztalra kerül a döner, a süti, a kávé és a virág

Fontos várospolitikai program volt a belváros virágosítása az elmúlt hónapokban. Ennek jegyében a tavasszal meghirdetett felhívásra jelentkezők közül a legjobbaknak ítélteket el ismerte a polgármesteri hivatal.

Fotó: Vajda János

A belváros virágosítása: háromszoros elismerés

A városi önkormányzat képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester állt színpadra a Miskolci Piknik villanyrendőri fesztiválhelyszínén, hogy a díjazottakat megnevezze. Mint a városvezető elmondta, a kreativitást, a tenni akarást, a közösséghez való hozzájárul volt az, amit jutalmazni kívántak. Tették most ezt annak nyomán, hogy korábban – mint fogalmazott – játékra hívták a belváros üzleteit: „boruljon virágba Miskolc belvárosa”, ez volt a meghirdetett jelszó. Akik jelentkeztek, vállalták, hogy virágos oázisokat építenek a portáljaik elé – mondta az alpolgármester. – Ennek köszönhetően azóta szebb környezetben sétálhatunk a Széchenyi utcán. Nem csak a szép növényekről szól a fejlesztés. Hanem az élhető otthonunkról. – Matiscsák Éva többek között ezt igazoló jó példaként említette a színes esernyőket a Szinva teraszon, a Deák téri virágágyásokat, vagy a közelmúltbeli ingatlanos beruházás révén a Bazár-tömbben kialakult SOHO-t.