Figyelmeztetik a túrázókat! Ezekbe az erdőkbe most tilos a belépés Borsod-Abaúj-Zemplénben
Ezekre az erdőkre most lakat került. Komoly belépési korlátozások az erdőlátogatókra Észak-Magyarországon.
Ne indulj el, mielőtt ezt elolvasod! Több népszerű északi erdőterületen is szigorú belépési korlátozások léptek életbe szeptemberben. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. közleménye szerint csak a kijelölt turistautak használhatók, a tilalmak megszegése nemcsak veszélyes, de komoly következményekkel is járhat. Mutatjuk, hol és mikor van részleges erdőlátogatási tilalom!
Belépési korlátozások az erdőlátogatókra
Kedves Erdőlátogatók!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ÉSZAKERDŐ Zrt. illetékességi területén az erdő látogatását a kijelölt turistautak kivételével az erdőlátogatók biztonsága érdekében az alábbi módon korlátozza:
Hegyaljai térség (Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság)
2025.09.11 - 2025.10.01 16:00 - 9:00,
Hegyközi térségben (Hegyközi Erdészeti Igazgatóság)
2025.09.13 - 2025.09.30 16:00 - 9:00,
Aggteleki karsztvidéken és a Tornai-dombságban (Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság)
2025.09.15 - 2025.10.01 16:00 - 9:00.
Kérjük, amennyiben erdőlátogatási tilalom idején tiltó táblával találkoznak, a korlátozás ideje alatt saját biztonságuk érdekében forduljanak vissza és haladéktalanul hagyják el az erdő területét!
Mielőtt útnak indulnak az erdőbe, érdemes az illetékes erdőgazdálkodótól érdeklődni a korlátozásokról. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti igazgatóságainak elérhetőségeit megtalálják honlapunkon (www.eszakerdo.hu).
Megértésüket köszönjük!
- tette közzé az ÉSZAKERDŐ Zrt. facebook oldalán.
