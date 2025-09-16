Figyelmeztetik a túrázókat! Ezekbe az erdőkbe most tilos a belépés Borsod-Abaúj-Zemplénben

Kedves Erdőlátogatók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ÉSZAKERDŐ Zrt. illetékességi területén az erdő látogatását a kijelölt turistautak kivételével az erdőlátogatók biztonsága érdekében az alábbi módon korlátozza:

Hegyaljai térség (Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság)

2025.09.11 - 2025.10.01 16:00 - 9:00,

Hegyközi térségben (Hegyközi Erdészeti Igazgatóság)

2025.09.13 - 2025.09.30 16:00 - 9:00,

Aggteleki karsztvidéken és a Tornai-dombságban (Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság)

2025.09.15 - 2025.10.01 16:00 - 9:00.

Kérjük, amennyiben erdőlátogatási tilalom idején tiltó táblával találkoznak, a korlátozás ideje alatt saját biztonságuk érdekében forduljanak vissza és haladéktalanul hagyják el az erdő területét!

Mielőtt útnak indulnak az erdőbe, érdemes az illetékes erdőgazdálkodótól érdeklődni a korlátozásokról. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. erdészeti igazgatóságainak elérhetőségeit megtalálják honlapunkon (www.eszakerdo.hu).

Megértésüket köszönjük!