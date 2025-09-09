1 órája
Figyelmeztették, mégsem hallgatott rájuk – tragédia lett a fürdőzés vége az Ónodi-tónál (videó)
Hiába kérték a 49 éves férfi barátai, ne menjen be az ónodi tóba úszni, nem hallgatott rájuk. Már majdnem átért a túlpartra, amikor megtörtént a tragédia. Belefulladt a vízbe a férfi, megtudtuk, mi történhetett.
Korábban beszámoltunk róla, hogy szeptember 6-án egy baráti társaság az Ónodi tónál tartózkodott, amikor a társaság egyik tagja, egy 49 éves férfi úgy gondolta, hogy átúszná az egyébként nem úszásra használható tavat. Hiába kérték barátai, hogy ne tegye, mégis belement a vízbe, és végül nem jött ki belőle élve, belefulladt a vízbe.
Belefulladt az Ónodi tóba, barátai nem tudtak utána úszni
Majdnem átért a tó túlpartjára, amikor hirtelen elmerült. Az áldozat barátai már nem tudtak utána úszni, azonnal értesítették az illetékeseket.
A Miskolci Rendőrkapitányság szombat este kérte fel a Neptun Mentőcsapatot a vasárnapi kutatásra
– számolt be a részletekről akkor Golej Szabolcs, a mentőcsapat vezetője a boon.hu-nak. A keresés vasárnap reggel kezdődött. A Neptun részéről négy fős egység vonult ki: két búvár, egy merülésvezető és egy szonártechnikus. A kutatás nem tartott sokáig, a férfi testét 120 méterre a parttól, 3–3,5 méteres mélységben találták meg, majd kiemelték a vízből.
Megszólalt az esetről az áldozat egyik szomszédja:
Mentem ki az édesanyjával, ott, ahol vízbe fullt, akkor még nem találták meg. Rá olyan három- négy órahosszával találták meg.
- nyilatkozta a Tények.hu-nak.
A helyieket sokkolta a tragédia:
Hát eléggé, eléggé megviselte a családot
- nyilatkozta ugyanaz a szomszéd.
Nem tudni, pontosan mi okozhatta a tragédiát, de ezt gondolják a helyiek
A környékbeliek szerint a férfi részegen mehetett be a vízbe.
Járt dolgozni. Rendes volt, hát szerintem részeg volt, belefulladt.
- nyilatkozta egy helyi lakos.
További részletek a videóban:
