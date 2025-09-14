szeptember 14., vasárnap

Színes forgatag

23 perce

Hegyet hágni, pálinkát és lekvárt kóstolni? Bekecsen ez is simán megy

Címkék#Koncz Zsófia#gasztronómia#program#Bekecs

Színes forgatag, finom falatok, futóverseny és családi programok várták a látogatókat a XI. Bekecsi Vigasságon. Bekecs idén is megmutatta, hogyan lehet egyszerre őrizni a hagyományokat, és közben újat teremteni.

Boon.hu
Hegyet hágni, pálinkát és lekvárt kóstolni? Bekecsen ez is simán megy

Kitehették volna a megtelt táblát Bekecsre

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A XI. Bekecsi Vigasság idén is megmutatta, hogy a hagyomány, a gasztronómia, a sport és a közösségi élmények egysége erősíti az összetartozást. Szeptember 6-án kitehették a megtelt táblát Bekecsre.

Vigasság volt Bekecsen.
Fantasztikus hangulatban telt az Őszi Bekecsi Vigasság
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Ízek párbaja a Bekecsi Vigasságon

A gasztronómia mint minden évben, idén is központi szerepet kapott. A hagyományos főzőverseny és pálinkamustra mellett lekvármustra is szerepelt a programban. A résztvevők jelöletlen üvegben hozhatták el pálinkáikat, kisüveges formában lekvárjaikat a zsűri elé, míg a főzőcsapatok előzetes jelentkezés után állhattak rajthoz.

Hegyet hágtak és kisvonatoztak 

A VIII. Bekecsi Hegyhágó Futóverseny ezúttal is megmozgatta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A település utcáin kisvonat szállította a látogatókat, a gyerekeket ugrálóvár és népi játékok szórakoztatták, miközben a színpadon népszerű előadók gondoskodtak a jó hangulatról.

Nincs megállás, folytatódik a fejlesztés

A Bekecsi Vigasság ismét igazi közösségépítő esemény volt, amely nemcsak a bekecsieknek, hanem a környékbelieknek is szólt – osztotta meg élményeit Facebook-oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is. A rendezvény alkalmat adott arra is, hogy szó essen a jövőről. Nagy léptékben folytatódnak Bekecsen a belterületi utak felújításai, ami jelentős előrelépést hoz a település életében.

Borsod-Abaúj-Zemplén további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

