szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Nem hitték el, hogy tényleg megtette – mégis így döntött egy miskolci járókelő

Címkék#facebook#jóindulat#emberség#pénztárca#tulajdonos

Egy különös eset történt Miskolcon, ami sokak figyelmét felkeltette. Egy helyi becsületes megtaláló cselekedete emberségről, és tisztességről árulkodik – nem mindennapi módon járt el.

Miskolcon egy hétköznapinak tűnő napon valami egészen különleges történt. Egy elhagyott pénztárca került elő, méghozzá teljes tartalmával együtt. Egy becsületes megtaláló nem habozott.

Becsületes megtalálóként járt el valaki Miskolcon
Becsületes megtalálóként járt el valaki Miskolcon. Sokan példát vehetnek róla
(A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János

Nem mindennap találkozunk ilyen becsületes megtalálókkal

A megtaláló leadta a talált tárgyat, ezzel nemcsak a tulajdonos napját mentette meg, hanem sokak hitét is visszaadta az emberségben. Az ilyen hétköznapi hőstettek emlékeztetnek arra, hogy a jóindulat még mindig jelen van – akár Miskolcon is.

Köszönöm szépen a becsületes, megtalàlónak,hogy leadta a pénztàrcàmat hiànytalanul

- tette közzé egy miskolci csoportban a posztoló köszönő üzenetét.

Vannak még becsületes jószándékú emberek Miskolcon. A becsület mindennél fontosabb.

- írta egy hozzászóló.

Érdekes , mikor én elhagytam a telefonomat, senki nem adta le sehol pedig mindenütt kerestem .... még az araboknál is szétnéztem anno, ott sem volt 🙄

- szomorkodott egy másik kommentelő, akinek már nem volt olyan szerencséje, mint a posztolónak.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu