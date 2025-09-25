Nem hitték el, hogy tényleg megtette – mégis így döntött egy miskolci járókelő

Miskolcon egy hétköznapinak tűnő napon valami egészen különleges történt. Egy elhagyott pénztárca került elő, méghozzá teljes tartalmával együtt. Egy becsületes megtaláló nem habozott.

Becsületes megtalálóként járt el valaki Miskolcon. Sokan példát vehetnek róla

(A kép illusztráció)

Fotó: Vajda János

Nem mindennap találkozunk ilyen becsületes megtalálókkal

A megtaláló leadta a talált tárgyat, ezzel nemcsak a tulajdonos napját mentette meg, hanem sokak hitét is visszaadta az emberségben. Az ilyen hétköznapi hőstettek emlékeztetnek arra, hogy a jóindulat még mindig jelen van – akár Miskolcon is.

Köszönöm szépen a becsületes, megtalàlónak,hogy leadta a pénztàrcàmat hiànytalanul

- tette közzé egy miskolci csoportban a posztoló köszönő üzenetét.

Vannak még becsületes jószándékú emberek Miskolcon. A becsület mindennél fontosabb.

- írta egy hozzászóló.

Érdekes , mikor én elhagytam a telefonomat, senki nem adta le sehol pedig mindenütt kerestem .... még az araboknál is szétnéztem anno, ott sem volt 🙄

- szomorkodott egy másik kommentelő, akinek már nem volt olyan szerencséje, mint a posztolónak.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!