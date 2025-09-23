Vége a rémálomnak! Megmenekült a Baráthegyi Manufaktúra

A Baráthegyi Manufaktúra megsegítésére hatalmas összefogás jött létre.

A Baráthegyi Manufaktúra falain egyre mélyülnek a repedések

Fotó: Vajda János

Ennek köszönhetően úgy néz ki, hogy vége lett a rémálomnak.

A Baráthegyi Manufaktúra épülete hamarosan megújul

A Baráthegyi Manufaktúra közösségi oldalán a következő szavakkal osztotta meg a hírt a Szimbiózis Alapítvány:

Kevesebb mint egy hét alatt sikerült megmenteni a Baráthegyi Manufaktúrát! Az összefogás ereje valóban csodát tett. Az összefogás ereje ismét bebizonyította, hogy ha szív és akarat találkozik, nincs lehetetlen. Az adománygyűjtés során kicsivel több is érkezett, mint ami a betoninjektáláshoz szükséges lett volna – ennek köszönhetően nemcsak az épület megerősítése valósulhat meg, hanem a vízelvezetést és a belső felújításokat is el tudjuk kezdeni

– tájékoztatott az alapítvány az oldalon.