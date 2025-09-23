1 órája
Vége a rémálomnak! Megmenekült a Baráthegyi Manufaktúra
A múlt héten robbant a hírbomba, hogy húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál. A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek.
Süllyed az épület de van megoldás
Fotó: Vajda János
A Baráthegyi Manufaktúra megsegítésére hatalmas összefogás jött létre.
Ennek köszönhetően úgy néz ki, hogy vége lett a rémálomnak.
A Baráthegyi Manufaktúra épülete hamarosan megújul
A Baráthegyi Manufaktúra közösségi oldalán a következő szavakkal osztotta meg a hírt a Szimbiózis Alapítvány:
Kevesebb mint egy hét alatt sikerült megmenteni a Baráthegyi Manufaktúrát! Az összefogás ereje valóban csodát tett. Az összefogás ereje ismét bebizonyította, hogy ha szív és akarat találkozik, nincs lehetetlen. Az adománygyűjtés során kicsivel több is érkezett, mint ami a betoninjektáláshoz szükséges lett volna – ennek köszönhetően nemcsak az épület megerősítése valósulhat meg, hanem a vízelvezetést és a belső felújításokat is el tudjuk kezdeni
– tájékoztatott az alapítvány az oldalon.
Szerelem a Baráthegyi Majorságban: Videón Károly és 225-ös első találkozása
Létezik műszaki megoldás a problémára
Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítvány elnöke már a probléma felmerülésekor hangsúlyozta, hogy létezik megoldás. Kiderült, hogy a műszaki technológia ebben az esetben az, hogy magas nyomású, speciális cementes levet benyomnak a megsüllyedt épület alá, ami úgy tölti ki az üreget, hogy elkezd dagadni és megkeményedni, ami megállítja a süllyedést. A szakértők szerint tehát beton injektálásra van szükség, ennek költsége négymillió forint. Ez az összeg, sőt még egy kicsit több is érkezett az alapítvány számlájára, így a munkálatok elkezdődhetnek.