Összefogás

1 órája

Vége a rémálomnak! Megmenekült a Baráthegyi Manufaktúra

Címkék#Jakubinyi László#Szimbiózis Alapítvány#Baráthegyi Majorság

A múlt héten robbant a hírbomba, hogy húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál. A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek.

Boon.hu
Vége a rémálomnak! Megmenekült a Baráthegyi Manufaktúra

Süllyed az épület de van megoldás

Fotó: Vajda János

A Baráthegyi Manufaktúra megsegítésére hatalmas összefogás jött létre. 

Baráthegyi Manufaktúra
A Baráthegyi Manufaktúra falain egyre mélyülnek a repedések 
Fotó: Vajda János

Ennek köszönhetően úgy néz ki, hogy vége lett a rémálomnak.

A Baráthegyi Manufaktúra épülete hamarosan megújul

A Baráthegyi Manufaktúra közösségi oldalán a következő szavakkal osztotta meg a hírt a Szimbiózis Alapítvány:

Kevesebb mint egy hét alatt sikerült megmenteni a Baráthegyi Manufaktúrát! Az összefogás ereje valóban csodát tett. Az összefogás ereje ismét bebizonyította, hogy ha szív és akarat találkozik, nincs lehetetlen. Az adománygyűjtés során kicsivel több is érkezett, mint ami a betoninjektáláshoz szükséges lett volna – ennek köszönhetően nemcsak az épület megerősítése valósulhat meg, hanem a vízelvezetést és a belső felújításokat is el tudjuk kezdeni 

– tájékoztatott az alapítvány az oldalon.

Létezik műszaki megoldás a problémára

Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítvány elnöke már a probléma felmerülésekor hangsúlyozta, hogy létezik megoldás. Kiderült, hogy a műszaki technológia ebben az esetben az, hogy magas nyomású, speciális cementes levet benyomnak a megsüllyedt épület alá, ami úgy tölti ki az üreget, hogy elkezd dagadni és megkeményedni, ami megállítja a süllyedést. A szakértők szerint tehát beton injektálásra van szükség, ennek költsége négymillió forint. Ez az összeg, sőt még egy kicsit több is érkezett az alapítvány számlájára, így a munkálatok elkezdődhetnek.

 

 

