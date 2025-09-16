1 órája
Rémálom a nagy eső után: süllyed a miskolci üzem, veszélyben a munkahelyek is – fotókkal, videóval!
Húsz munkahely került veszélybe a Szimbiózis Alapítványnál. A Baráthegyi Manufaktúra falai ugyanis megsüllyedtek és több helyen megrepedtek.
Süllyed az épület de van megoldás
Fotó: Vajda János
A Baráthegyi Manufaktúra az a hely, ahol húsz, értelmileg akadályozott, autizmussal élő és megváltozott munkaképességű ember nap mint nap bizonyítják: ők is értékesek, képesek alkotni, és fontos részei a világnak.
Most azonban az ő munkahelyük került veszélybe, ugyanis az épület falai megsüllyedtek, a repedés napról-napra nagyobb.
Az épületben van a Sajtüzem, illetve egy kézműves foglalkoztató. A repedés már nem új keletű, de egyre nagyobb. Kihívtunk szakembereket, most volt próbafúrás is. Kilenc cégtől kértünk árajánlatot, mert a problémára létezik műszaki megoldás. Azért sürgető a dolog, mert a szakemberek jelezték, hogy 2026 tavaszán már késő lesz
- mondta el kérdésünkre Jakubinyi László a miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke.
A Baráthegyi Manufaktúra süllyed, de van remény
A Baráthegyi Manufaktúra süllyedésére van megoldás, de gyorsan kell lépni.
Az épület domboldalra épült. Fontos volt, hogy a fenti szint és az alsó szint is akadálymentes legyen. Amikor jött a nagy szárazság és utána az esővíz befolyt, az itt található csöveket a rátapadt agyagos föld széthúzta. Az esővíz folyamatosan alámosta az épületet, így a talaj meglazult és lassan kiment az épület alól. Az egész alsó szint, hiába van bevasalva az alap - a légüres térben megsüllyedt - és elkezdett repedni. A víz elvezetésével ugyan próbálkozunk, de ez nem megoldás hosszú távon
– tette hozzá az elnök.
A Baráthegyi Manufaktúra falai megsüllyedtekFotók: Vajda János
Speciális műszaki technikával megoldható a helyzet
Az elnök hangsúlyozta, hogy a műszaki technológia ebben az esetben az, hogy magas nyomású, speciális cementes levet benyomnak az épület alá, ami úgy tölti ki az üreget, hogy elkezd dagadni és megkeményedni, ami megállítja a süllyedést. A szakértők szerint tehát beton injektálásra van szükség, ennek költsége négymillió forint, ebben kér segítséget az alapítvány.
