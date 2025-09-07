17 perce
Bányásznap volt Perecesen, immár a hetvenötödik
Számtalan eseménnyel készültek a helyiek, de a szakadó eső miatt a programok egy része elmaradt. A 75. Jubileumi Bányásznap pénteken fáklyás felvonulással indult, majd szombaton programkavalkáddal folytatódott.
A jubileumi bányásznap alkalmából koszorúzást tartottak
Forrás: Facebook/Hollósy András
A 75. Jubileumi Bányásznap és családi nap idén kétnapos volt.
Szombaton két színpadnál is folyamatos programok voltak kora délutántól egészen estig. Kezdésként megemlékezést tartottak a kopjafánál, majd a résztvevők megkoszorúzták a Kis Bányász szobrát.
A 75. Jubileumi Bányásznap programjainak egy része elmaradt
Ezt követően ünnepi köszöntések következtek volna, majd a Perecesi Bányász Fúvószenekar koncertje. A rossz idő miatt a kinti programok elmaradtak, ehelyett a résztvevők behúzódtak a székházba.
