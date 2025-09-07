Bányásznap volt Perecesen, immár a hetvenötödik

A 75. Jubileumi Bányásznap és családi nap idén kétnapos volt.

75. Jubileumi Bányásznap koszorúzással indult szombaton

Forrás: Facebook/Hollósy András

Szombaton két színpadnál is folyamatos programok voltak kora délutántól egészen estig. Kezdésként megemlékezést tartottak a kopjafánál, majd a résztvevők megkoszorúzták a Kis Bányász szobrát.

A 75. Jubileumi Bányásznap programjainak egy része elmaradt

Ezt követően ünnepi köszöntések következtek volna, majd a Perecesi Bányász Fúvószenekar koncertje. A rossz idő miatt a kinti programok elmaradtak, ehelyett a résztvevők behúzódtak a székházba.