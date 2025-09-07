szeptember 7., vasárnap

1 órája

Bányásznap volt Perecesen, immár a hetvenötödik

Számtalan eseménnyel készültek a helyiek, de a szakadó eső miatt a programok egy része elmaradt. A 75. Jubileumi Bányásznap pénteken fáklyás felvonulással indult, majd szombaton programkavalkáddal folytatódott.

Boon.hu
A jubileumi bányásznap alkalmából koszorúzást tartottak

Forrás: Facebook/Hollósy András

A 75. Jubileumi Bányásznap és családi nap idén kétnapos volt. 

Bányásznap
 75. Jubileumi Bányásznap  koszorúzással indult szombaton 
Forrás: Facebook/Hollósy András

Szombaton két színpadnál is folyamatos programok voltak kora délutántól egészen estig. Kezdésként megemlékezést tartottak a kopjafánál, majd a résztvevők megkoszorúzták a Kis Bányász szobrát.

A 75. Jubileumi Bányásznap programjainak egy része elmaradt

Ezt követően ünnepi köszöntések következtek volna, majd a Perecesi Bányász Fúvószenekar koncertje. A rossz idő miatt a kinti programok elmaradtak, ehelyett a résztvevők behúzódtak a székházba. 

 

 

