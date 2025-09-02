Mindent látó csúcstechnika szedi ki a szabálytalankodókat Borsodban, itt röffentették be az új rendszert

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a 25-ös és 26-os főutak találkozásánál működő bánrévei mérőállomás a nehéz tehergépjárművek és autóbuszok forgalmát ellenőrzi. Feladata, hogy kiszűrje a túlsúlyos és túlméretes járműveket, amelyek nemcsak a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik, de az úthálózatot is jelentősen rongálhatják – olvasható a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook oldalán.

Új szinten az ellenőrzés a forgalmas főutaknál

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt./Facebook

A mérőállomás előszűrő rendszere teljes felújításon esett át.

A pontos méréshez a burkolat állapota is kulcsfontosságú, ezért az érintett útszakaszokat edelényi és putnoki mérnökségeink munkatársai újították fel.

A korszerű rendszer nagyobb hatékonysággal biztosítja, hogy a szabálytalanul közlekedő járművek kiszűrésre kerüljenek, ezzel hozzájárulva az úthálózat védelméhez és a közlekedésbiztonság növeléséhez – írják.

