Mindent látó csúcstechnika szedi ki a szabálytalankodókat Borsodban, itt röffentették be az új rendszert
Megújult a bánrévei mérőállomás előszűrő rendszere.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a 25-ös és 26-os főutak találkozásánál működő bánrévei mérőállomás a nehéz tehergépjárművek és autóbuszok forgalmát ellenőrzi. Feladata, hogy kiszűrje a túlsúlyos és túlméretes járműveket, amelyek nemcsak a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik, de az úthálózatot is jelentősen rongálhatják – olvasható a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook oldalán.
A mérőállomás előszűrő rendszere teljes felújításon esett át.
A pontos méréshez a burkolat állapota is kulcsfontosságú, ezért az érintett útszakaszokat edelényi és putnoki mérnökségeink munkatársai újították fel.
A korszerű rendszer nagyobb hatékonysággal biztosítja, hogy a szabálytalanul közlekedő járművek kiszűrésre kerüljenek, ezzel hozzájárulva az úthálózat védelméhez és a közlekedésbiztonság növeléséhez – írják.
