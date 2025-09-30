szeptember 30., kedd

boon.hu video

1 órája

Kidöntötték a villanyoszlopot az Avason – Így készült el a helyreállítás - fotókkal, videóval

Címkék#Avas#baleset#személyautó#boon video#villanyoszlop

Az autó csapdába is esett a kidöntött villanyoszlop alatt. A baleset után már el is végezték a helyreállítási munkálatokat.

Boon.hu
Kidöntötték a villanyoszlopot az Avason – Így készült el a helyreállítás - fotókkal, videóval

Így zajlott a helyreállítás a baleset után

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ahogyan az esetről akkor beszámoltunk, szeptember 24-én, szerda délután 1 órakor egy személyautó a baleset következtében kidöntött egy beton villanyoszlopot az Avason, az Ifjúság úton. Az oszlop rádőlt az autóra, de a hatóságok hamar a helyszínre érkeztek és leemelték róla azt egy daru segítségével.

Így zajlott a helyreállítás a baleset után
Így zajlott a helyreállítás a baleset után
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kidőlt lámpaoszlop az Ifjúság úton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A baleset után már helyre is állították a villanyoszlopot

Szeptember 30-án délelőtt kezdték meg a helyreállítási munkálatokat. Egy tűzoltósági daru segítségével a kidőlt villanyoszlopot egy trélerre helyezték, majd elszállították és eltakarították a törmelékeket.

Visszaállították a kidőlt lámpaoszlopot az Avason a múlt heti baleset után

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Majd gyakorlatilag pillanatok alatt a helyére tették az új oszlopot, ezzel helyreállítva a balesetben bekövetkezett károkat.

 

boon.hu video

