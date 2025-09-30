Kidöntötték a villanyoszlopot az Avason – Így készült el a helyreállítás - fotókkal, videóval

Ahogyan az esetről akkor beszámoltunk, szeptember 24-én, szerda délután 1 órakor egy személyautó a baleset következtében kidöntött egy beton villanyoszlopot az Avason, az Ifjúság úton. Az oszlop rádőlt az autóra, de a hatóságok hamar a helyszínre érkeztek és leemelték róla azt egy daru segítségével.

Így zajlott a helyreállítás a baleset után

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó