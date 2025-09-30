4 órája
Kidöntötték a villanyoszlopot az Avason – Így készült el a helyreállítás - fotókkal, videóval
Az autó csapdába is esett a kidöntött villanyoszlop alatt. A baleset után már el is végezték a helyreállítási munkálatokat.
Így zajlott a helyreállítás a baleset után
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Ahogyan az esetről akkor beszámoltunk, szeptember 24-én, szerda délután 1 órakor egy személyautó a baleset következtében kidöntött egy beton villanyoszlopot az Avason, az Ifjúság úton. Az oszlop rádőlt az autóra, de a hatóságok hamar a helyszínre érkeztek és leemelték róla azt egy daru segítségével.
Így emelték le a kidöntött villanyoszlopot az autóról az Avason - eddig nem látott képekkel
Kidőlt lámpaoszlop az Ifjúság útonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A baleset után már helyre is állították a villanyoszlopot
Szeptember 30-án délelőtt kezdték meg a helyreállítási munkálatokat. Egy tűzoltósági daru segítségével a kidőlt villanyoszlopot egy trélerre helyezték, majd elszállították és eltakarították a törmelékeket.
Visszaállították a kidőlt lámpaoszlopot az Avason a múlt heti baleset utánFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Majd gyakorlatilag pillanatok alatt a helyére tették az új oszlopot, ezzel helyreállítva a balesetben bekövetkezett károkat.
Lángok csaptak fel egy családi háznál – Miskolcról is riasztották a tűzoltókat
boon.hu video
- Öten menekültek a lángoló házból Szikszón, odalett az otthonuk – helyszíni fotókkal, videóval
- Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is
- Itt nemcsak gólok születtek, hanem barátságok is - képek, videó
- Tóth-Szántai József: Minden progresszív mozgalomban ott látjuk a miskolciakat (fotók + videók)
- Ez a miskolci családi program gyerekekkel minden várakozást felülmúl – ne maradj le a Fazola Napról 2025-ben!