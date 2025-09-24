1 órája
Így emelték le a kidöntött villanyoszlopot az autóról az Avason - eddig nem látott képekkel
Az autós telibe kiütötte a villanyoszlopot. A baleset helyszínére hamar kiérkeztek a hatóságok. Mutatjuk, mi történt a balesetet követően.
Daruval távolították el a kidöntött villanyoszlopot
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, szeptember 24-én szerdán, körülbelül délután 1 órakor történt a baleset Miskolcon. Az Ifjúság úton egy személyautó ütközött neki az egyik beton villanyoszlopnak, ami rádőlt a járműre.
A baleset részletei
Olvasónktól kapott felvételen látszik, hogy a kidöntött villanyoszlop a kocsin landolt és ráhajlott az útra, elzárva azt a forgalom elől.
Az oszlopot daruval leemelték az autóról majd eltávolították, forgalomkorlátozásra számítani a továbbiakban nem kell.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk:
A személygépkocsi egyelőre ismeretlen okok miatt nekihajtott a villanyoszlopnak az Ifjúság úton, a Szabadságharc utca kereszteződésénél. Emiatt mindkét forgalmi sávot lezárták. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.
