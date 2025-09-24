Így emelték le a kidöntött villanyoszlopot az autóról az Avason - eddig nem látott képekkel

Az oszlopot daruval leemelték az autóról majd eltávolították, forgalomkorlátozásra számítani a továbbiakban nem kell.

A személygépkocsi egyelőre ismeretlen okok miatt nekihajtott a villanyoszlopnak az Ifjúság úton, a Szabadságharc utca kereszteződésénél. Emiatt mindkét forgalmi sávot lezárták. A baleset pontos körülményeit még vizsgálják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!