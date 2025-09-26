szeptember 26., péntek

Baleset történt Miskolcon, gyalogost gázoltak

Közlekedési információk a reggeli órákban Miskolcról.

Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi utca, Ady Endre utca, Balaton utca – Velence utca kereszteződés, Balassi utca, Baráthegyalja utca, Bánki Donát utca, Bezerédi utca, Branyiszkó utca, Boldog utca, Denevér utca, Dózsa György utca, Előhegy utca, Fonoda utca, Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés, Gépész utca, Görömbölyi utca, Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula utca, Isaszeg utca, Izsó Miklós utca, Jósva utca, Klapka utca – Hajós utca kereszteződés, Lehár Ferenc utca, Majláth István utca, Mária utca, Nándorfehérvári utca, Puskás Tivadar utca, Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés, Tallér utca – Gárdonyi utca kereszteződés, Temetőalja utca, Temesvári utca, Tégla utca, Zoltán utca.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Baleset történt reggel

Gyalogost gázoltak Miskolcon, a 26-os főúton.

 

