59 perce
Baleset után buszokat terelnek ebben a borsodi városban – ezt minden utasnak tudnia kell!
Rendkívüli változás a buszmenetrendben. Az Attila úti baleset miatt három buszjárat is módosított útvonalon közlekedik.
Kazincbarcika, Attila úton történt baleset miatt a 3770-es, 4066-os és 4067-es buszok terelt útvonalon Kazincbarcika, alsóvárosi iskola megállóhely érintése nélkül közlekednek - tette közzé a MÁVINFORM.
Itt is majdnem baleset lett a vége
Péntek reggel a 26-os főúton, a BÉM előtt történt az eset: egy fehér Fiat Ducato sofőrje figyelmetlenül sávot váltott, és ezzel majdnem balesetet okozott. Az autós, aki mellette haladt, reflexből satufékezett, a szalagkorlát felé húzódott, és persze egy-két keresetlen szó is elhagyta a száját. Ezek után viszont váratlan fordulat következett, amit biztosan mi sem gondoltunk volna. A részleteket itt tudja elolvasni.
Váratlan fordulat a 26-os főúton, amire még a sofőr sem számított!
