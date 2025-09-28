Baleset után buszokat terelnek ebben a borsodi városban – ezt minden utasnak tudnia kell!

Kazincbarcika, Attila úton történt baleset miatt a 3770-es, 4066-os és 4067-es buszok terelt útvonalon Kazincbarcika, alsóvárosi iskola megállóhely érintése nélkül közlekednek - tette közzé a MÁVINFORM.

Baleset miatt terelt útvonalon közlekedik a busz Kazincbarcikán.

(A kép illusztráció)

Fotó: MW

Itt is majdnem baleset lett a vége

Péntek reggel a 26-os főúton, a BÉM előtt történt az eset: egy fehér Fiat Ducato sofőrje figyelmetlenül sávot váltott, és ezzel majdnem balesetet okozott. Az autós, aki mellette haladt, reflexből satufékezett, a szalagkorlát felé húzódott, és persze egy-két keresetlen szó is elhagyta a száját. Ezek után viszont váratlan fordulat következett, amit biztosan mi sem gondoltunk volna. A részleteket itt tudja elolvasni.