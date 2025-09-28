szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Baleset után buszokat terelnek ebben a borsodi városban – ezt minden utasnak tudnia kell!

Címkék#baleset#Attila út#busz#útvonal

Rendkívüli változás a buszmenetrendben. Az Attila úti baleset miatt három buszjárat is módosított útvonalon közlekedik.

Kazincbarcika, Attila úton történt baleset miatt a 3770-es, 4066-os és 4067-es buszok terelt útvonalon Kazincbarcika, alsóvárosi iskola megállóhely érintése nélkül közlekednek - tette közzé a MÁVINFORM.

Baleset miatt terelt útvonalon közlekedik a busz Kazincbarcikán.
Baleset miatt terelt útvonalon közlekedik a busz Kazincbarcikán.
(A kép illusztráció)
Fotó: MW

Itt is majdnem baleset lett a vége

 Péntek reggel a 26-os főúton, a BÉM előtt történt az eset: egy fehér Fiat Ducato sofőrje figyelmetlenül sávot váltott, és ezzel majdnem balesetet okozott. Az autós, aki mellette haladt, reflexből satufékezett, a szalagkorlát felé húzódott, és persze egy-két keresetlen szó is elhagyta a száját. Ezek után viszont váratlan fordulat következett, amit biztosan mi sem gondoltunk volna. A részleteket itt tudja elolvasni.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ezek is érdekelhetik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu