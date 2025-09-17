Két személyautó ütközött a 3-as főúton

A baleset részletei

Ahogyan azt Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset követési távolság be nem tartása miatt keletkezett. Az egyik autó utolérte a másikat, összeütköztek, de szerencsére senki nem sérült meg. Csak anyagi kár keletkezett, forgalomkorlátozásra számítani nem kell.

