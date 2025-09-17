52 perce
Két személyautó ütközött a 3-as főúton
Arrafelé közlekedjünk óvatosan! A balesetben két személyautó érintett. Mutatjuk a részleteket, és hogy kell-e forgalomkorlátozásra számítani.
Baleset történt délután 1 óra után a 3-as főúton Miskolc és Felsőzsolca között. Két személyautó ütközött össze a 189-es kilométernél, a Metró áruháznál.
A baleset részletei
Ahogyan azt Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset követési távolság be nem tartása miatt keletkezett. Az egyik autó utolérte a másikat, összeütköztek, de szerencsére senki nem sérült meg. Csak anyagi kár keletkezett, forgalomkorlátozásra számítani nem kell.
