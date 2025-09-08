2 órája
Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben
A Nemzeti Örökség Intézetének szervezésében adtak át egy fontos újítást. Az Avasi Református Temető okos parcellakővel gazdagodott.
Modernizálták az Avasi Református Temetőt, így az élmény még maradandóbb lehet
Fotó: Vajda János
Három éve indult az a kezdeményezés, amelynek célja, hogy egyre több temetőben úgynevezett okos parcellakövet, vagy emlékkövet helyezzenek el a nemzeti sírkert védett sírjaira. Ezek segítségével méltó módon megemlékezhetünk nemzetünk jeles személyeiről. Az Avasi Református Temetőben tíz ilyen személy is van. A hétfői helyszín mellett Miskolc városában összesen tíz temetőben van folyamatban hasonló parcellakő elhelyezése.
Az okos parcellakő tulajdonképpen megjelöli az adott sírhelyet és így információt szerezhetünk az ott nyugvó jeles személy életútjáról. Borsod megyében Mádon is elhelyezték már az emlékkövet, amelyen egy QR-kód beolvasásával nyerhető a kívánt információ.
Az okos parcellakő lépést tart a korral
Ringert Csaba, a Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) kulturális igazgatója emlékeztetett arra, hogy nagy elődeink sírjai mögött küzdelmek, álmok, eredmények állnak, amelyekre az utókornak emlékezni kell, ehhez ismerni kell azokat. Az Avasi Református Temető kiemelkedő helyszín, mert itt nyugszanak Miskolc és nemzetünk nagyjai is. A városban fellelhető harminc védett sír közül tíz ezen a helyen található.
Ilyet még nem látott! Felejthetetlen pillanatok az Avas tetején
A sírköveken nem pusztán kőbevésett nevek állnak, hanem olyan személyiségek tükrei ezek, akik szolgálatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország és ezen belül Miskolc gazdagabb, teljesebb és értékesebb legyen. Ezek a sírok egyszerre hordozzák a város történetét és a nemzet emlékezetét – tett hozzá az igazgató, aki néhány példát is említett. Itt nyugszik a
- Szemere család (kiemelten Szemere Bertalan)
- Latabár-Schabinszky család
- Soltész Nagy és Tarnay család
- Palóczy László
Miskolc hálás a fejlesztésért
Matiscsák Éva alpolgármester Miskolc nevében fejezte ki háláját, amiért a miskolci temetők is kaphatnak okos parcellaköveket, ezáltal pedig az itt nyugvó hősök és jeles személyek életművét és kiemelkedő tetteiket jobban megismerhetjük.
Az ország, amiben ma élünk, csakis a múlt ismeretével vezethető a biztos jövő felé
– fogalmazott.
Az alpolgármester hozzátette, hogy Miskolc története is azt mutatja, hogy az ember jövőjét tisztán és helyesen csakis a múlt tanulságain keresztül lehet megérteni. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy úgy próbálunk jövőt építeni, hogy közben nem ismerjük az előttünk járók döntéseit és tetteit.
Egy QR-kód segítségével most kapcsolatba léphetünk azokkal az emberekkel, akik aktív formálóik voltak koruknak: jogászuk, politikusok, művészek, az egyház és a tudomány tagjai.
Okos parcellakövet adtak át Miskolcon 09.08.Fotók: Vajda János
Az Avasi Református Temető méltó helyszín volt az ünnepélyes átadáshoz
Kiss János országgyűlési képviselő is beszédet mondott az ünnepélyes átadón, amelyben kiemelte, hogy a magyar egy olyan nemzet, amely soha nem feledi el hőseit. A politikus kitért arra is, hogy a fiatalok manapság már nem enciklopédiát lapozgatnak, hanem okos telefonnal járják az utcákat. A mostani újítás lépést tart tehát a korral és a modern igényeknek megfelelően szolgáltat hasznos információkat egyetlen érintéssel. A modernizálás tehát egy jó és nemes cél érdekében történt és remélhetőleg a múltról való tanulás és információszerzés erőt ad majd a jövőhöz is.
