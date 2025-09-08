Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben

Három éve indult az a kezdeményezés, amelynek célja, hogy egyre több temetőben úgynevezett okos parcellakövet, vagy emlékkövet helyezzenek el a nemzeti sírkert védett sírjaira. Ezek segítségével méltó módon megemlékezhetünk nemzetünk jeles személyeiről. Az Avasi Református Temetőben tíz ilyen személy is van. A hétfői helyszín mellett Miskolc városában összesen tíz temetőben van folyamatban hasonló parcellakő elhelyezése.

Ringert István is beszédet mondott az Avasi Református Temetőben elhelyezett okos parcellakő kapcsán Fotó: Vajda János

Az okos parcellakő tulajdonképpen megjelöli az adott sírhelyet és így információt szerezhetünk az ott nyugvó jeles személy életútjáról. Borsod megyében Mádon is elhelyezték már az emlékkövet, amelyen egy QR-kód beolvasásával nyerhető a kívánt információ.

Az okos parcellakő lépést tart a korral

Ringert Csaba, a Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) kulturális igazgatója emlékeztetett arra, hogy nagy elődeink sírjai mögött küzdelmek, álmok, eredmények állnak, amelyekre az utókornak emlékezni kell, ehhez ismerni kell azokat. Az Avasi Református Temető kiemelkedő helyszín, mert itt nyugszanak Miskolc és nemzetünk nagyjai is. A városban fellelhető harminc védett sír közül tíz ezen a helyen található.