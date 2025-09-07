Ilyet még nem látott! Felejthetetlen pillanatok az Avas tetején

Az Avasi Kvaterka Sunset partiján a nap lassan a horizont alá bukott, az ég színei narancsból mélybíborba váltottak és a teraszról egyszerre látszott a végtelen égbolt és a lüktető város.

Ismét jó hangulatban telt az Avasi Kvaterka Fotó: Takács Joci

Az Avasi Kvaterka rendezvénye az éjszakába nyúlt

A zene délutántól éjfélig fokozatosan építkezett és minden szett újabb lendületet hozott. Ez az este nem csak egy buli volt. Ez az élmény, egy varázslatos átmenet a naplementéből az éjszakába, ahol a zene végigkísér, és minden perc örökre megmarad.