Ilyet még nem látott! Felejthetetlen pillanatok az Avas tetején
Aki szombaton az Avasi Kilátónál járt, talán sohasem felejti el azokat a pillanatokat. Az Avasi Kvaterka rendezvényén, a Kvaterka Sunset Partyn a naplemente és a város fényei együtt varázsolták el a zene szerelmeseit.
Az Avasi Kvaterka Sunset partiján a nap lassan a horizont alá bukott, az ég színei narancsból mélybíborba váltottak és a teraszról egyszerre látszott a végtelen égbolt és a lüktető város.
Az Avasi Kvaterka rendezvénye az éjszakába nyúlt
A zene délutántól éjfélig fokozatosan építkezett és minden szett újabb lendületet hozott. Ez az este nem csak egy buli volt. Ez az élmény, egy varázslatos átmenet a naplementéből az éjszakába, ahol a zene végigkísér, és minden perc örökre megmarad.
Avasi Kvaterka 2025.09.06.Fotók: Takács Joci
Végtelen energiák
A levegőben pezsgés, nevetés, tánc és a barátok energiája. Itt minden együtt van, ami egy felejthetetlen estéhez kell. A hangulatot DJ SoundFuse, Hamvai PG, DJ SoundFuse és Newik fokozták.
