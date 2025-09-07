szeptember 7., vasárnap

Kvaterka

59 perce

Ilyet még nem látott! Felejthetetlen pillanatok az Avas tetején

Címkék#Avasi Kvaterka#naplemente#Kvaterka#Miskolc

Aki szombaton az Avasi Kilátónál járt, talán sohasem felejti el azokat a pillanatokat. Az Avasi Kvaterka rendezvényén, a Kvaterka Sunset Partyn a naplemente és a város fényei együtt varázsolták el a zene szerelmeseit.

Boon.hu

Az Avasi Kvaterka Sunset partiján a nap lassan a horizont alá bukott, az ég színei narancsból mélybíborba váltottak és a teraszról egyszerre látszott a végtelen égbolt és a lüktető város.

avasi kvaterka
Ismét jó hangulatban telt az Avasi Kvaterka Fotó: Takács Joci

Az Avasi Kvaterka rendezvénye az éjszakába nyúlt

A zene délutántól éjfélig fokozatosan építkezett és minden szett újabb lendületet hozott. Ez az este nem csak egy buli volt. Ez az élmény, egy varázslatos átmenet a naplementéből az éjszakába, ahol a zene végigkísér, és minden perc örökre megmarad.

Avasi Kvaterka 2025.09.06.

Fotók: Takács Joci

Végtelen energiák

A levegőben pezsgés, nevetés, tánc és a barátok energiája. Itt minden együtt van, ami egy felejthetetlen estéhez kell. A hangulatot DJ SoundFuse, Hamvai PG, DJ SoundFuse és Newik fokozták.


