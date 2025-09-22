Évek óta ponyvák takarják, most bejutottunk a felújítás előtt álló Avas szállóba - fotókkal, videóval

Bár vakolatdarabok hullanak a mennyezetről - a fehér terem falait meg kellett erősíteni, hogy be ne omoljon - , a régi Avas szállóba bejutva nem az omladozó falak látványa hat ránk, hanem a régi emlékek élednek újra. A szakértők hosszú ideje végzik a műemlékvédelmi feltárást. Egykor szalagavatók voltak itt, filmfesztivál, itt ették az első popcornt a miskolciak, és itt suttogtak egymásnak a párok az erkély korlátja mögött, ez pedig hamarosan új formában, de újjáéled, újra egy pezsgő találkozóhely lesz a belváros szívében. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 18 milliárd forintos beruházással teljesen új életet hoz Miskolc ikonikus épületébe.

Az egykori Avas szálló lépcsősora hamarosan újra megtelik élettel

Új korszak kezdődik a legendás Avas szálló életében

Az idősebb generáció nosztalgiával és talán kicsit keserűen gondol vissza arra az időszakra, amikor ez az épület még a régi fényében pompázott. A fiatalabbak számára pedig sajnos ez az állapot vált természetessé. Ma egy korszak véget ér, és egy új korszak kezdődik ennek a csodás épületnek a történetében

– mondta Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a bejáráson.