2 órája
Évek óta ponyvák takarják, most bejutottunk a felújítás előtt álló Avas szállóba - fotókkal, videóval
Az évek óta ponyvák mögött álló ikonikus épület újjáéled. Bejutottunk a felújítás előtt álló Avas szállóba, vagy Korona szállóba, illetve van olyan generáció, akinek az emlékeiben Kossuth moziként él az épület.
Bár vakolatdarabok hullanak a mennyezetről - a fehér terem falait meg kellett erősíteni, hogy be ne omoljon - , a régi Avas szállóba bejutva nem az omladozó falak látványa hat ránk, hanem a régi emlékek élednek újra. A szakértők hosszú ideje végzik a műemlékvédelmi feltárást. Egykor szalagavatók voltak itt, filmfesztivál, itt ették az első popcornt a miskolciak, és itt suttogtak egymásnak a párok az erkély korlátja mögött, ez pedig hamarosan új formában, de újjáéled, újra egy pezsgő találkozóhely lesz a belváros szívében. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 18 milliárd forintos beruházással teljesen új életet hoz Miskolc ikonikus épületébe.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Új korszak kezdődik a legendás Avas szálló életében
Az idősebb generáció nosztalgiával és talán kicsit keserűen gondol vissza arra az időszakra, amikor ez az épület még a régi fényében pompázott. A fiatalabbak számára pedig sajnos ez az állapot vált természetessé. Ma egy korszak véget ér, és egy új korszak kezdődik ennek a csodás épületnek a történetében
– mondta Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a bejáráson.
Ez az hely olyan egy kicsit, mint Miskolc. Óriási lehetőségek vannak benne, patinás múltja van, és ezeket a lehetőségeket kell újragondolni. A felújítás az első lépés, nagyon fontos, hogy élettel töltik majd meg, hiszen több száz fiatal otthona lesz az épület.
Bejártuk az Avas Szállót a felújítás előttFotók: Takács Joci
A falak beszéltek, meglepetések is kiderültek a felújítás előkészítésekor
A műemlékvédelmi kutatás során kiderült, hogy a legendás vörös terem eredetileg törtfehér volt, míg a fehér terem falai valóban fehérek, de oszlopai vörösek voltak.
A falak mögött görög oszlopokat is találtak a szakemberek
– mesélt érdekességeket a feltárásról dr. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója. A fotók, levéltári tervek és korabeli feljegyzések alapján rekonstruálják a 19. század végi állapotot, modern technológiával, de korhű részletekkel. A cél egy olyan rekonstrukció, amely tiszteletben tartja az épület múltját, és új funkciókkal tölti meg. Arról se feledkezzünk el, hogy felhúznak egy új épületet is, ahová az egykori fehér terem galéria részéről lehet majd átjutni.
Az MCC már több éve jelen van Miskolcon, közel négyszáz fiatal tanul nálunk. A miskolci fiatalok akarnak alkotni, előremenni, létrehozni, és ezért van az MCC, hogy ebben támogassa őket
– hangsúlyozta a főigazgató. Az épület a tervek szerint 2027 őszére készül el, és a Kárpát-medence harmadik legnagyobb tehetséggondozó központja lesz.
Miskolcon megvan a humánerőforrás, akár a diákokról, akár a pedagógusokról beszélünk. Rengeteg előadást, konferenciát tervezünk, szeretnénk újra helyet adni a szalagavatóknak és a miskolci közösségi életnek. Az épület naponta több száz fiatalnak ad majd otthont, de kávézni, olvasni, vagy csak megpihenni bárki betérhet a gyönyörű belső kertbe.
A múlt tisztelete építi a jövőt
Ez az építkezés a belvárosban nagyon jól mutatja azt, hogy megbecsüljük a múltat, dolgozunk a jelenben, hogy tervezhessük és építhessük a jövőt
– mondta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere. Beszélt arról, hogy Miskolc azon kevés egyetemi városok közé tartozik,ahol az egyetemi campus nem a belvárosban található, de ennek az épületnek köszönhetően beköltözik a fiatalság a belvárosba.
Néhány éven belül a főutcán egy olyan impozáns, monarchia-korabeli épületet tudunk visszaadni a miskolciaknak, amely párját ritkítja Magyarországon, és egyedülálló rendezvényközponttá válik.
Az Avas szálló felújítását a boon.hu végigkíséri, alábbi cikkünkben olvashat arról, amikor elkezdtek a területen dolgozni.
Elkezdődött az Avas szálló felújítása: Toronydaru magasodik majd a miskolci főutca fölé
Új szíve lesz a belvárosnak
A fehér terem közvetlen kertkapcsolatot kap, így a jövőben akár szalagavatók után kerti partik is helyet kaphatnak itt. A belső udvar zöld szigetként szolgál majd, ahol a miskolciak leülhetnek egy kávéra, vagy egyszerűen élvezhetik a belváros nyugalmát. A beruházás során nemcsak oktatási, hanem közösségi funkciókat is kialakítanak, így a helyszín visszatér a város kulturális vérkeringésébe.
Az épület története mutatja, mennyi időbe telik, mire egy döntéstől eljutunk a megvalósításig, de most a falak újraélednek
– mondta Tóth-Szántai József. Az egykori Avas Szálló valamint a Kossuth mozi emlékei nem tűnnek el, hanem beépülnek a jövő Miskolcának szövetébe. A felújítás után a Korona Szálló nemcsak az MCC diákjainak otthona lesz, hanem konferenciák, kiállítások, előadások, szalagavatók, kulturális rendezvények helyszíne is. Ahogyan a polgármester fogalmazott:
Ez az épület és a több évtizedes története a miskolci identitás része. Jártunk ide moziba, filmfesztiválra, itt ettük az első popcornt. Most eljött az idő, hogy újra megteljen élettel.
És hogy mikor kerül le a ponyva az ikonikus épület sétálóutcára néző szakaszáról? Az lesz a felújítás egyik utolsó lépcsője, így annak a jele, hogy hamarosan újra élet költözik az egykor szebb napokat látott épületbe.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- Intenzív takarítás a Miskolci Pikniken, tippelj, mennyi köbméter hulladék gyűlt össze!
- A borsodi Bermuda-háromszög rejtélye: ez történik az autósokkal
- A Punnany Massif funkja is megtöltötte a Villanyrendőrt - képekkel, videóval
- A BMX szakág magyar versenyzőket juttatna Miskolcról is az olimpiára - képekkel, videóval
- Perecesen meghúzták a Suzukit, zengett a „Hajrá, Bence!” - képek, videó