Így fog kinézni az Avas szálló! Megkaptuk a terveket, jöjjön és képzelje magát a terekbe

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 18 milliárd forintos beruházással alakítja át a patinás épületet. A felújítás célja, hogy a történelmi hangulatot megőrizve modern, sokfunkciós közösségi és oktatási központ jöjjön létre, amely egyszerre tiszteleg a múlt előtt és új életet hoz a belváros szívébe. Az MCC tervei szerint az egykori Avas szálló homlokzata és belső terei a 19. század végi állapotot idézik majd meg. A régi termek – például a fehér terem és a vörös terem – eredeti színeikhez közelítve születnek újjá, oszlopokkal, díszítésekkel és elegáns részletekkel. Az épület új szárnyat is kap, amely közvetlenül kapcsolódik majd a történelmi részekhez.

Emlékszik az Avas szálló belső tereire? Hamarosan újra régi fényében ragyog

Forrás: MCC

Az Avas szálló az oktatás és közösség tere lesz egyszerre

Az Avas szálló átalakulásával Miskolc egyik legnagyobb oktatási-kulturális központja jön létre. A tervek szerint több száz fiatal tanul majd az MCC új intézményében, ugyanakkor a helyszín konferenciáknak, kiállításoknak, szalagavatóknak, kulturális eseményeknek is otthont ad. Az épület nemcsak az MCC hallgatói, hanem a város lakói előtt is nyitva áll majd: kávézóval, olvasóterekkel, zöld belső udvarral. A felújítás előtt bejutottunk az épületbe, ha kíváncsi rá, honnan indulnak, alábbi cikkünkben galériát és videót is találhat.