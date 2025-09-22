szeptember 22., hétfő

Felújítás

1 órája

Így fog kinézni az Avas szálló! Megkaptuk a terveket, jöjjön és képzelje magát a terekbe

Címkék#felújítás#MCC#avas szálló

Miskolc belvárosának ikonikus épülete teljesen megújul. Hogy milyen lesz az egykori Avas szálló? Nézze meg képekben!

Gárdonyi Edina
A belső kert valódi zöld oázis lesz, ami mindenki számára nyitott

Forrás: MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 18 milliárd forintos beruházással alakítja át a patinás épületet. A felújítás célja, hogy a történelmi hangulatot megőrizve modern, sokfunkciós közösségi és oktatási központ jöjjön létre, amely egyszerre tiszteleg a múlt előtt és új életet hoz a belváros szívébe. Az MCC tervei szerint az egykori Avas szálló homlokzata és belső terei a 19. század végi állapotot idézik majd meg. A régi termek – például a fehér terem és a vörös terem – eredeti színeikhez közelítve születnek újjá, oszlopokkal, díszítésekkel és elegáns részletekkel. Az épület új szárnyat is kap, amely közvetlenül kapcsolódik majd a történelmi részekhez.

avas szálló, miskolc, felújítás
Emlékszik az Avas szálló belső tereire? Hamarosan újra régi fényében ragyog
Forrás: MCC

Az Avas szálló az oktatás és közösség tere lesz egyszerre

Az Avas szálló átalakulásával Miskolc egyik legnagyobb oktatási-kulturális központja jön létre. A tervek szerint több száz fiatal tanul majd az MCC új intézményében, ugyanakkor a helyszín konferenciáknak, kiállításoknak, szalagavatóknak, kulturális eseményeknek is otthont ad. Az épület nemcsak az MCC hallgatói, hanem a város lakói előtt is nyitva áll majd: kávézóval, olvasóterekkel, zöld belső udvarral. A felújítás előtt bejutottunk az épületbe, ha kíváncsi rá, honnan indulnak, alábbi cikkünkben galériát és videót is találhat. 

Zöld sziget a belváros közepén

A tervezett belső kert új találkozópontként szolgál: kávézók, pihenőhelyek és rendezvények várják majd itt a miskolciakat. A fehér terem közvetlen kertkapcsolatot kap, ami lehetővé teszi, hogy az épület belső terei és a kert egységet alkossanak. És hogyan is fog kinézni, ha elkészül? Alábbi galériánkban azt is megnézheti.

Így fog kinézni a felújítás után az Avas Szálló

Fotók: MCC

Új szívdobbanás Miskolc központjában

A felújítás célja, hogy a város egyik legértékesebb műemléke visszanyerje régi fényét, miközben a mai igényeknek megfelelő, modern funkciókkal bővül. Az egykori szálló és a Kossuth mozi emlékei így nem tűnnek el. Az új épület egyszerre lesz a fiatalok otthona, kulturális központ és a belváros egyik legszebb találkozóhelye.

A tervek szerint az épület 2027 őszére készül el, ekkorra Miskolc belvárosában egy teljesen új, mégis ismerős hangulatú, pezsgő közösségi tér várja majd a város lakóit és az idelátogatókat.

Az Avas szálló sorsát a boon.hu folyamatosan nyomon követi, és ez a jövőben sem lesz másként, minden friss hírről beszámolunk a felújítással kapcsolatban.

 

