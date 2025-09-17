Toronydaru magasodik majd a miskolci főutca fölé nemsokára

A néhai Avas szálló épületegyüttesének megújítását, majd új funkcióval történő életre keltését 2027 őszi határidővel ígéri az ingatlan jelenlegi tulajdonosa, az Mathias Corvinus Collegium (MCC). A leendő intézményüzemeltető lakossági fórumon egyeztetett építési terveiről. Néhány hét és legalább egy toronydaru fog a miskolci belváros, a Széchenyi utca fölé magasodni.

Az Avas szálló telkét és környékét érinti a két évnyi építőmunka (a felülnézeti képen középen a szállóépület és a Pátria-tömb egymás mellett, alul „vízszintesen” a főutca vonala)

Forrás: Google Maps

Az Avas szálló építőmunkái a következő két évben tartanak

A héten már el is kezdődött az egykori szállóépület ingatlanán az új tehetséggondozó központ beruházása az előkészítő bontással. A beruházó a Mathias Corvinus Collegium nevű, oktatási-tehetséggondozási feladatokra létrehozott alapítvány. Az MCC a kivitelezéssel egy, az Épkar Zrt. által vezetett konzorciumot bízott meg. A kivitelező nemrég átvette a munkaterületet, és ezen a héten már folytak is bizonyos munkálatok a területen. Az építési projekt végét két év múlva, 2027 szeptemberére tervezik.

Erről, vagyis a kezdetről és a zárásról tájékoztatták az illetékesek szerdán Miskolcon az érintett lakossági csoportokat, valamint minden egyéb tudnivalóról a közelgő építési fázisok kapcsán. Az MCC-sek a Széchenyi utca 1. alatti ingatlan környezetében található épületek, társasházak lakóit hívták meg erre a fórumra, amin elsősorban a Pátria-tömb, illetve a Patak utca mentén élő lakástulajdonosok, bérlők jelentek meg. A érdeklődők sok kérdést tettek fel, sőt, már aggályaiknak és panaszaiknak is hangot adtak a frissen elindult beruházás kapcsán.

Az Avas szálloda (korábban Korona Szálló, Kossuth Szálló) Miskolc régi szállodája a Széchenyi István utca 1. alatt.

Az épületet 2021-ben a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány vásárolta meg, és tehetséggondozó központot kíván benne létrehozni. A régi épületszárny műemléki felújítása mellett egy további épületszárnnyal fogják bővíteni az épületkomplexumot

– olvasható egy szakmai weboldal híradásában.

Belevágnak, aztán jön nehéz időszak

A szerdai fórumon legfontosabb értelemszerűen a beruházás kezdő és záró dátuma volt, ami elhangzott: most, 2025 szeptembere, illetve 2027. szeptember. Addig az érintett területen először a bontási, majd az építési jellegű munkákhoz társuló terhelésekkel kell számolni: fuvarozás, zaj, por és hasonlók. Ami az előbbit illeti: az Épkar részéről határozott ígéretként hangzott el, hogy a teherjárművek és egyéb gépezetek mozgása a sétálóutcai forgalmat nem fogja érinteni a két esztendő folyamán. Még csak látványában sem, ugyanis marad a fél évtizede a homlokzat előtt fent lévő takarófólia (az épület régi homlokzatát grafikailag imitáló molinó); csak majd másfél méterrel előrébb hozzák, az állványzat miatt.