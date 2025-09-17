21 perce
Toronydaru magasodik majd a miskolci főutca fölé nemsokára
Már a héten elindult az a beruházás, aminek kapcsán lakossági fórumot rendeztek szerdán. A téma és a tét: indul az egykori Avas szálló felújítása, vagyis az MCC építkezése a miskolci Széchenyi utca környezetében.
A lakossági fórumon bemutatott térképvázlat a várható építési nehézségekről
Forrás: Épkar Zrt.
A néhai Avas szálló épületegyüttesének megújítását, majd új funkcióval történő életre keltését 2027 őszi határidővel ígéri az ingatlan jelenlegi tulajdonosa, az Mathias Corvinus Collegium (MCC). A leendő intézményüzemeltető lakossági fórumon egyeztetett építési terveiről. Néhány hét és legalább egy toronydaru fog a miskolci belváros, a Széchenyi utca fölé magasodni.
Az Avas szálló építőmunkái a következő két évben tartanak
A héten már el is kezdődött az egykori szállóépület ingatlanán az új tehetséggondozó központ beruházása az előkészítő bontással. A beruházó a Mathias Corvinus Collegium nevű, oktatási-tehetséggondozási feladatokra létrehozott alapítvány. Az MCC a kivitelezéssel egy, az Épkar Zrt. által vezetett konzorciumot bízott meg. A kivitelező nemrég átvette a munkaterületet, és ezen a héten már folytak is bizonyos munkálatok a területen. Az építési projekt végét két év múlva, 2027 szeptemberére tervezik.
Erről, vagyis a kezdetről és a zárásról tájékoztatták az illetékesek szerdán Miskolcon az érintett lakossági csoportokat, valamint minden egyéb tudnivalóról a közelgő építési fázisok kapcsán. Az MCC-sek a Széchenyi utca 1. alatti ingatlan környezetében található épületek, társasházak lakóit hívták meg erre a fórumra, amin elsősorban a Pátria-tömb, illetve a Patak utca mentén élő lakástulajdonosok, bérlők jelentek meg. A érdeklődők sok kérdést tettek fel, sőt, már aggályaiknak és panaszaiknak is hangot adtak a frissen elindult beruházás kapcsán.
Az Avas szálloda (korábban Korona Szálló, Kossuth Szálló) Miskolc régi szállodája a Széchenyi István utca 1. alatt.
Az épületet 2021-ben a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány vásárolta meg, és tehetséggondozó központot kíván benne létrehozni. A régi épületszárny műemléki felújítása mellett egy további épületszárnnyal fogják bővíteni az épületkomplexumot
– olvasható egy szakmai weboldal híradásában.
Belevágnak, aztán jön nehéz időszak
A szerdai fórumon legfontosabb értelemszerűen a beruházás kezdő és záró dátuma volt, ami elhangzott: most, 2025 szeptembere, illetve 2027. szeptember. Addig az érintett területen először a bontási, majd az építési jellegű munkákhoz társuló terhelésekkel kell számolni: fuvarozás, zaj, por és hasonlók. Ami az előbbit illeti: az Épkar részéről határozott ígéretként hangzott el, hogy a teherjárművek és egyéb gépezetek mozgása a sétálóutcai forgalmat nem fogja érinteni a két esztendő folyamán. Még csak látványában sem, ugyanis marad a fél évtizede a homlokzat előtt fent lévő takarófólia (az épület régi homlokzatát grafikailag imitáló molinó); csak majd másfél méterrel előrébb hozzák, az állványzat miatt.
Az ingatlan mögött, tehát a tömb belsejében, hátsó részén lebonyolítani kívánt építési forgalmat (kisebb-nagyobb teherkocsikkal) az ígéret szerint úgy kívánják végezni, hogy egyrészt a legkevesebb zavart okozza, másrészt a faállományt is kímélje. Elvileg a Patak utca keleti szakaszán nem is mennek majd nehézgépjárművek – ennek dacára az ott lakók már most féltik az utcában kialakult platánfa-sort, aminek egyébként épp ők maguk, a civil lakosok tervezik a további bővítését. Mindenesetre közlekedési nehézségek lesznek bőven a beruházás időtartama alatt, ez borítékolható: az itt élők elmondása szerint – a fórumon is esett erről szó – már napjainkban is sokszor képtelenség parkolniuk a lakásuk közelében. A beruházó jelezte, továbbítani fogja az illetékes városi önkormányzat felé a helyiek (főleg a Pátriában lakók) azon kívánságát, hogy a kérdéses két évre tegyék a környéken parkolást csak az ott bejelentett lakosok kiváltságává.
A cikkünk elején említett toronydaru kérdésében az hangzott el: lesz egy nagy, 70 méteres példány az avasszállós telek nyugati (az Almássy-kúria felé eső) sarkán, várhatóan egy hónap múlva ez már állni fog; egy másik kisebb daru pedig majd a telek másik részére kerül később, amikor szükség lesz rá. A porterheléstől hálóval igyekeznek majd védeni a szomszédos lakásokat. A zajterhelés mérséklése érdekében szintén ígéretként hangzott el: csak reggel 7 és délután 5 óra között folynak a bontási munkák, napi egy-két konténernyi kapacitással. A beázással, esővízzel kapcsolatos aggályokra az volt a válasz: építenek puffertárolót a saját telken és odafigyelnek a szigetelésre.
Negyedannyi parkolóhely van, mint lakás
Jelen volt a fórumon Szunyogh László miskolci főépítész is, aki arról beszélt: sajnos a miskolci belvárosban négy és fél ezer parkolóhely van jelenleg, ez a szám is várhatóan (egyéb okok miatt) rövidesen néhány százzal csökkenni fog. A becsült igény, a lakás- és lakosságszám alapján: 15-16 ezer... Az egyetlen megoldás? „Meg kell tanulnunk másban gondolkozni, mint hogy minden lakásnak van parkolója.”
Jáger-Lőrincz Orsolya, az MCC ingatlanberuházási igazgatóságának igazgatója arról tájékoztatta a Boon.hu-t, hogy keresik a módját, a továbbiakban hogyan tájékoztathatnák, illetve egyeztethetnének a lakosokkal a beruházás lépéseiről, ennek elsődleges csatornája mindenképp a koronaszallo.hu honlap lesz, ahova kérdéseket lehet küldeni, kéréseket megfogalmazni. Jelezte továbbá a fórumon, hogy szeretnék a nagyközönséget kérni, akinek van, küldjön be számukra régi fotókat, amelyek az egykori szállóbeli életet, bálokat, rendezvényeket, embereket és épületbelsőket ábrázolnak.