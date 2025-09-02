Minden autós álmát tervezik az M3-ason – a három sáv csak a kezdet a borsodi szakaszon? – fotókkal, videóval

Az M3-as, valamint az M1-es és M7-es autópálya felújítási és bővítési programját jelentette be nemrég a kormányzat. Ezek közül a Borsod-Abaúj-Zemplént is érintő sztráda ügye kerülhet elő vélhetően majd a legkésőbb, legalábbis a másik két beruházásról már olvasni kezdési dátumokat, a „miénkről” még nem. Ha viszont megvalósul, érdekes és fontos fejlesztésként érintheti a régió közlekedési kapacitásait: három, sőt, négy sáv irányonként is lehetséges.

A három autópálya közül az M3-ason is lehet, hogy nőni fog a sávok száma

Fotó: Huszár Márk

Autópálya-bővítések: kétszer négy sáv tíz éven belül?

Az M3, illetve M1 és M7-es sztrádák hamarosan elinduló felújítási programját mint „az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása” aposztrofálja a kormányzat. Lázár János közlekedési miniszter bejelentése szerint a beruházások részét képezik egy államilag elhatározott tízéves fejlesztési programnak. Ennek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es és az M3-as összességében kibővül 299 kilométernyi hosszban, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztrádák így kétszer három sávosak lesznek, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.

Legelőször az M1-es jelű út felújítási-bővítési munkálatai indulnak meg, már ebben a hónapban; a befejezést 2028-29 tájára prognosztizálják. Az M7-es projektjét, amennyire ki lehet olvasni az eddigi közzétett információkból, 2027-ben kezdhetik. Az M3-asra nézve, aminek várható fejlesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei autósokat leginkább érintheti és érdekelheti, egyelőre nem találni hasonlóan egzakt dátumokat a híradásokban – kikövetkeztethető, hogy az állami program 2034-es lezárultával kalkulálva valamikor jelen évtized vége felé lehet esedékes.