Minden autós álmát tervezik az M3-ason – a három sáv csak a kezdet a borsodi szakaszon? – fotókkal, videóval
Az M3-ast is érinti a kormányzati tervek szerint a közel tízéves állami útfelújítási program. Három autópálya közül többön is komoly sávbővítést ígérnek. Talán Miskolc–Budapest között is kétszer négy sávos úton roboghatunk majd a 2030-as években?
Az M3-as, valamint az M1-es és M7-es autópálya felújítási és bővítési programját jelentette be nemrég a kormányzat. Ezek közül a Borsod-Abaúj-Zemplént is érintő sztráda ügye kerülhet elő vélhetően majd a legkésőbb, legalábbis a másik két beruházásról már olvasni kezdési dátumokat, a „miénkről” még nem. Ha viszont megvalósul, érdekes és fontos fejlesztésként érintheti a régió közlekedési kapacitásait: három, sőt, négy sáv irányonként is lehetséges.
Autópálya-bővítések: kétszer négy sáv tíz éven belül?
Az M3, illetve M1 és M7-es sztrádák hamarosan elinduló felújítási programját mint „az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása” aposztrofálja a kormányzat. Lázár János közlekedési miniszter bejelentése szerint a beruházások részét képezik egy államilag elhatározott tízéves fejlesztési programnak. Ennek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es és az M3-as összességében kibővül 299 kilométernyi hosszban, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztrádák így kétszer három sávosak lesznek, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.
Legelőször az M1-es jelű út felújítási-bővítési munkálatai indulnak meg, már ebben a hónapban; a befejezést 2028-29 tájára prognosztizálják. Az M7-es projektjét, amennyire ki lehet olvasni az eddigi közzétett információkból, 2027-ben kezdhetik. Az M3-asra nézve, aminek várható fejlesztése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei autósokat leginkább érintheti és érdekelheti, egyelőre nem találni hasonlóan egzakt dátumokat a híradásokban – kikövetkeztethető, hogy az állami program 2034-es lezárultával kalkulálva valamikor jelen évtized vége felé lehet esedékes.
Az M1-esel kapcsolatos tájékoztatást az M3-asra is alapul véve, arra számíthatunk, hogy a Budapest–Miskolc (–Nyíregyháza–Debrecen) közlekedési útvonal úgy bővül majd, hogy kétszer három, sőt, négy sávossá válik. A plusz negyedik sáv azt jelenti, hogy „a leállósávokat is alkalmassá teszik az ideiglenes forgalom számára: mindkét oldalon egy-egy intelligens leállósávot (ITS) alakítanak ki, amelyek a forgalmi helyzettől függően, baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzések esetén nyithatók lesznek. Az intelligens leállósáv a többi forgalmi sávval egyenértékű lesz, vagyis ugyanúgy 3,75 méter széles. Tehát csúcsforgalomban akár 2-szer 4 sávon is haladhatunk majd.” Elképzelhető továbbá, hogy az eddigi átlagos 20 centiméteres aszfaltvastagságot is mintegy másfélszeresére növelik, ami jobb minőséget jelent.
