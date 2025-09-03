1 órája
Jöhetnek a négysávos autópályák Borsodba?
Az M3-ast is érinti a kormányzati tervek szerint a közel tízéves állami útfelújítási program. Három autópálya közül többön is komoly sávbővítést ígérnek.
Az M3-as, valamint az M1-es és M7-es autópálya felújítási és bővítési programját jelentette be nemrég a kormányzat. Ha megvalósul, érdekes és fontos fejlesztésként érintheti a régió közlekedési kapacitásait: három, sőt, négy sáv irányonként is lehetséges. További részleteket olvashat a tervekről alábbi írásunkban.
Minden autós álmát tervezik az M3-ason – a három sáv csak a kezdet a borsodi szakaszon? – fotókkal, videóval
Autópálya repítheti a legszegényebb és leggazdagabb falvakba?
Érdekes felmérésről olvashat a boon.hu-n. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye vezeti a leggazdagabb és a legszegényebb falvak listáját is. A borsodi településeken milliós jövedelmek és mélyszegénység kéz a kézben járnak.
Nem mese, ez a két borsodi község a leggazdagabb Magyarországon - képekkel, videóval
Ekkor és ennyiből épül meg a leégett fürdő
A tiszaújvárosi fürdő épületében április 10-én ütött ki tűz. A tetőszerkezetben hatalmas kár keletkezett, és sokan dolgoztak azon, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő minél hamarabb kinyithasson. A fürdő a szezonban tudott fogadni vendégeket. Most kiderült, hogy mikorra és mennyiből fejezik be a felújítást. A részleteket az alábbi cikkben olvashatja el.
Felújításnál kidobná a régi parkettát? Na de hová?
A felújítás nem kevés időt, energiát és pénzt igényel. Az pedig, hogy az otthonunk megszépüljön, azt is jelenti, hogy néha a régi dolgoktól – mint például hetvenes évekbeli parketta – megszabadulunk. Na de hogyan? Ennek jártunk utána.
Itt a meglepetés, ha felújítasz Miskolcon – ezt a hulladékot ne is próbáld leadni