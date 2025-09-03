szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sávbővítés

1 órája

Jöhetnek a négysávos autópályák Borsodba?

Címkék#m3#program#autópálya

Az M3-ast is érinti a kormányzati tervek szerint a közel tízéves állami útfelújítási program. Három autópálya közül többön is komoly sávbővítést ígérnek.

Boon.hu

Az M3-as, valamint az M1-es és M7-es autópálya felújítási és bővítési programját jelentette be nemrég a kormányzat. Ha megvalósul, érdekes és fontos fejlesztésként érintheti a régió közlekedési kapacitásait: három, sőt, négy sáv irányonként is lehetséges. További részleteket olvashat a tervekről alábbi írásunkban.

M3-as autópálya
Két-két helyett négy-négy sávos autópálya? Még ez is lehetséges
Fotó: Vajda János

Autópálya repítheti a legszegényebb és leggazdagabb falvakba?

Érdekes felmérésről olvashat a boon.hu-n. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye vezeti a leggazdagabb és a legszegényebb falvak listáját is. A borsodi településeken milliós jövedelmek és mélyszegénység kéz a kézben járnak.

Ekkor és ennyiből épül meg a leégett fürdő

A tiszaújvárosi fürdő épületében április 10-én ütött ki tűz. A tetőszerkezetben hatalmas kár keletkezett, és sokan dolgoztak azon, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő minél hamarabb kinyithasson. A fürdő a szezonban tudott fogadni vendégeket. Most kiderült, hogy mikorra és mennyiből fejezik be a felújítást. A részleteket az alábbi cikkben olvashatja el.

Felújításnál kidobná a régi parkettát? Na de hová?

A felújítás nem kevés időt, energiát és pénzt igényel. Az pedig, hogy az otthonunk megszépüljön, azt is jelenti, hogy néha a régi dolgoktól – mint például hetvenes évekbeli parketta – megszabadulunk. Na de hogyan? Ennek jártunk utána.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu