Jöhetnek a négysávos autópályák Borsodba?

Ekkor és ennyiből épül meg a leégett fürdő

A tiszaújvárosi fürdő épületében április 10-én ütött ki tűz. A tetőszerkezetben hatalmas kár keletkezett, és sokan dolgoztak azon, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő minél hamarabb kinyithasson. A fürdő a szezonban tudott fogadni vendégeket. Most kiderült, hogy mikorra és mennyiből fejezik be a felújítást. A részleteket az alábbi cikkben olvashatja el.