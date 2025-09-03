szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Rém olcsó lesz, de nem mindenkinek – mit gondol, vajon kimaradnak-e belőle a borsodiak? - videóval!

Címkék#boon video#M7-es autópálya#M1-es autópálya#M3-as autópálya#autópálya-matrica

A rendkívül olcsónak minősülő autópálya-matrica a 15 ezer forintos, az M1-es sztrádára érvényes, az ottani négy megyében elérhető termék lesz, ideiglenesen, a következő néhány évre. Az indoka: az inkriminált autópálya vonalán folyó felújítási munkák, azaz közlekedési nehézségek kompenzálása.

Boon.hu

Csak a Pest, Fejér,  Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron vármegyékben élők lesznek jogosultak a közlekedési kormányzat által most bejelentett, bevezetni tervezett újfajta autópálya-matrica. Ugyanis ott, az M1-es sztráda térségében lesz használható, és éppen azért találták ki, hogy a kérdéses útvonalon esedékes, sokszínű felújítási program kellemetlen következményeit ellentételezze anyagilag.

autópálya
Autópálya: sávbővítés, akciós matricával
Forrás: Világgazdaság

Az autópálya-matrica jövő január 1-től kapható féláron

Az M1-es idén szeptember közepén elinduló felújítási beruházását mint „az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása” aposztrofálja a kormányzat. Lázár János közlekedési miniszter bejelentése szerint

a felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét. Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér,  Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János bejelentése szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy akik a négy vármegyében laknak, 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. A négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe.

A beruházás része egy államilag elhatározott tízéves fejlesztési programnak. Ennek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es és az M3-as összességében kibővül 299 kilométernyi hosszban, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztráda így kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu