Rém olcsó lesz, de nem mindenkinek – mit gondol, vajon kimaradnak-e belőle a borsodiak? - videóval!

Csak a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron vármegyékben élők lesznek jogosultak a közlekedési kormányzat által most bejelentett, bevezetni tervezett újfajta autópálya-matrica. Ugyanis ott, az M1-es sztráda térségében lesz használható, és éppen azért találták ki, hogy a kérdéses útvonalon esedékes, sokszínű felújítási program kellemetlen következményeit ellentételezze anyagilag.

Autópálya: sávbővítés, akciós matricával

Forrás: Világgazdaság

Az autópálya-matrica jövő január 1-től kapható féláron

Az M1-es idén szeptember közepén elinduló felújítási beruházását mint „az elmúlt száz év egyik legnagyobb útépítési beruházása” aposztrofálja a kormányzat. Lázár János közlekedési miniszter bejelentése szerint

a felújítás ideje alatt, vagyis a következő három-négy évben útlezárásokra, sávlezárásokra, terelésekre és ebből fakadóan számos kellemetlenségre is fel kell készülniük az autósoknak. Ennek kompenzálásaként átalakítják az érintett szakaszon az autópálya-matricák rendszerét. Az M1-es sztráda négy vármegyét érint: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron. Itt együttesen csaknem 2,5 millióan élnek. Lázár János bejelentése szerint a díjrendszert úgy alakítják át, hogy akik a négy vármegyében laknak, 15 ezer forintért használhatják a teljes M1-es szakaszt. A négy vármegyére vonatkozó, négy darab éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt 15 ezer forintért vehetik meg, vagyis lényegében fél áron az eddigi közel 28 ezer forintos összeg helyett. A változás 2026. január elsején lép életbe.

A beruházás része egy államilag elhatározott tízéves fejlesztési programnak. Ennek keretében 2025 és 2034 között az M1-es, M7-es és az M3-as összességében kibővül 299 kilométernyi hosszban, és épül 279 kilométer hosszúságú új sztráda is. A sztráda így kétszer három sávos lesz, ami igazából kétszer négy sáv, mivel lesz egy technikai sáv, amely használható lesz forgalmi torlódás esetén.