Egy nap, amikor Tiszaújvárosban nem az autóké volt a főszerep- videóval!
Szabályok, játék és élmények különös találkozása várta a gyerekeket Tiszaújvárosban. Az Ifjúsági Parkban szeptember 12-én délután több száz diák gyűlt össze, hogy kipróbálja, milyen az, amikor a közlekedés nemcsak biztonságos, hanem szórakoztató is lehet.
Autómentes nap Tiszaújvárosban
Forrás: A fotó illusztráció
2025. szeptember 12-én délután a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a Derkovits Művelődési Központ közös szervezésében került megrendezésre az Európai Mobilitási Hét részeként az Autómentes Nap. Az Ifjúsági Parkban közel négyszáz általános iskolás diák vett részt a programokon, ahol változatos és szórakoztató lehetőségek várták őket:
- rendőrségi rolleres ügyességi verseny
- elméleti KRESZ feladatok
- a kapitányság táncoló robotja
- motoros szimulátor
- közös aerobic
- black bike show
- bringasuli
- gokart és spinning
A délután során tombola és értékes nyeremények is gazdára találtak, miközben a jó idő, a vidám hangulat és a gyermeki boldogság tette teljessé az élményt. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bízik abban, hogy az esemény hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a szabályos és biztonságos közlekedés fontosságát, és ezzel baleseteket kerüljenek el - adta hírül a rendőrség Facebook oldalán.
