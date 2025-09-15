szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Egy nap, amikor Tiszaújvárosban nem az autóké volt a főszerep- videóval!

Címkék#verseny#bringasuli#ifjúsági park#gyerek#Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Szabályok, játék és élmények különös találkozása várta a gyerekeket Tiszaújvárosban. Az Ifjúsági Parkban szeptember 12-én délután több száz diák gyűlt össze, hogy kipróbálja, milyen az, amikor a közlekedés nemcsak biztonságos, hanem szórakoztató is lehet.

Egy nap, amikor Tiszaújvárosban nem az autóké volt a főszerep- videóval!

Autómentes nap Tiszaújvárosban

Forrás: A fotó illusztráció

2025. szeptember 12-én délután a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a Derkovits Művelődési Központ közös szervezésében került megrendezésre az Európai Mobilitási Hét részeként az Autómentes Nap. Az Ifjúsági Parkban közel négyszáz általános iskolás diák vett részt a programokon, ahol változatos és szórakoztató lehetőségek várták őket:

  • rendőrségi rolleres ügyességi verseny
  • elméleti KRESZ feladatok
  • a kapitányság táncoló robotja
  • motoros szimulátor
  • közös aerobic
  • black bike show
  • bringasuli
  • gokart és spinning

A délután során tombola és értékes nyeremények is gazdára találtak, miközben a jó idő, a vidám hangulat és a gyermeki boldogság tette teljessé az élményt. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bízik abban, hogy az esemény hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a szabályos és biztonságos közlekedés fontosságát, és ezzel baleseteket kerüljenek el - adta hírül a rendőrség Facebook oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu