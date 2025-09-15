Egy nap, amikor Tiszaújvárosban nem az autóké volt a főszerep- videóval!

2025. szeptember 12-én délután a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a Derkovits Művelődési Központ közös szervezésében került megrendezésre az Európai Mobilitási Hét részeként az Autómentes Nap. Az Ifjúsági Parkban közel négyszáz általános iskolás diák vett részt a programokon, ahol változatos és szórakoztató lehetőségek várták őket:

rendőrségi rolleres ügyességi verseny

elméleti KRESZ feladatok

a kapitányság táncoló robotja

motoros szimulátor

közös aerobic

black bike show

bringasuli

gokart és spinning

A délután során tombola és értékes nyeremények is gazdára találtak, miközben a jó idő, a vidám hangulat és a gyermeki boldogság tette teljessé az élményt. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bízik abban, hogy az esemény hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a szabályos és biztonságos közlekedés fontosságát, és ezzel baleseteket kerüljenek el - adta hírül a rendőrség Facebook oldalán.

