A Horthy-korszak autócsodái Miskolcon
A húszas évek közepe a magyar gépjármű-kereskedelem első igazi aranykorának számított. Tudta, hogy az első vidéki autókiállítás Miskolc városához kötődik?
A maybach "zeppelin" az egyik nagy kedvence volt az első vidéki autókiállítás miskolci közönségének
A Horthy-korszakban Miskolc különleges szerepet játszott az autósportban és a közlekedés modernizációjában. A város utcáin, első vidékiként, rendeztek autó- és motorfelvonulásokat, versenyeket, amelyek tömegeket vonzottak. A ritka, külföldi autók és motorok igazi látványosságnak számítottak, a város pedig egy időre a technikai fejlődés szimbólumává vált. Az első vidéki autókiállítás Miskolc városát a hazai autós élet meghatározó központjává tette.
Az autós társadalom szerveződése
Az első világháború végén, közvetlenül a fegyverszünet előtt, meghatározó esemény történt a hazai autózás történetében. 1918 márciusában megalakult a Magyar Automobil Kereskedők Országos Egylete (MAKOE), amelynek élén Reiman Gyula állt. Az egyesület célja az volt, hogy erősítse a kereskedők érdekvédelmét, és szoros együttműködésben támogassa a Királyi Magyar Automobil Clubot (KMAC).
Az autózás fellendülése a húszas években
A húszas évek közepe a magyar gépjármű-kereskedelem első igazi aranykorának számított. A kormány nemzetközi kereskedelmi megállapodásai révén kedvező feltételekkel érkeztek autók és motorkerékpárok az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából, különösen Franciaországból.
A MAKOE és a KMAC közös szervezésében az autókereskedők egyre látványosabb formában mutathatták be kínálatukat. Az Árumintavásár keretében indult autókiállítások után 1925-ben, a KMAC fennállásának 25. évfordulóján rendezték meg a háború utáni első önálló autós seregszemlét az Iparcsarnokban. A rangos eseményt Horthy Miklós kormányzó személyesen nyitotta meg, ahol a kor minden jelentős márkája jelen volt, így olyan modellekkel találkozhatott a nagyérdemű, mint:
- Rolls-Royce
- Fiat
- Oakland
- Magomobil
Az autókiállítás Miskolc városát a vidéki autózás központjává tette
Budapest után a gépjármű-kereskedelem gyorsan elérte a vidéki nagyvárosokat is. Az amerikai Ford győri, békéscsabai és makói irodákat nyitott, majd a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. is sorra indította vidéki fiókjait, ahol a Ford, később pedig a General Motors modelljei kerültek a kínálatba.
A korszakban Miskolc különösen kiemelkedett. Freund Vilmos helyi kereskedő üzlete például a műszaki cikkek mellett felvette a gépjárműveket a kínált áruféleségek közé, ezzel erősítve a város pozícióját. Nem véletlen, hogy 1926-ban éppen Miskolcon rendezték meg az első vidéki autókiállítást, ami igazi mérföldkő volt a magyar motorizáció történetében. A város Szegeddel és Székesfehérvárral együtt a hazai autós élet meghatározó központjává vált.
Lendületes fejlődés a statisztikák tükrében
A Központi Statisztikai Hivatal 1926-tól kezdődően rendszeresen közzétette a magyar gépjárműállományról szóló adatokat. Az első jelentés szerint 1926. május 1-jén már
- 5285 személygépkocsi,
- 1525 teherautó,
- 420 egyéb jármű és
- 1929 motorkerékpár közlekedett az utakon.
Ez összesen 9159 gépjárművet jelentett, ami jól mutatja, milyen gyors ütemben fejlődött az autózás a Horthy-korszak Magyarországán – és benne kiemelt helyen Miskolcon.
