szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aranykor

34 perce

A Horthy-korszak autócsodái Miskolcon

Címkék#Rolls Royce#Maybach#Autókiállítás#Horthy-korszak#Oakland#Miskolc

A húszas évek közepe a magyar gépjármű-kereskedelem első igazi aranykorának számított. Tudta, hogy az első vidéki autókiállítás Miskolc városához kötődik?

Boon.hu
A Horthy-korszak autócsodái Miskolcon

A maybach "zeppelin" az egyik nagy kedvence volt az első vidéki autókiállítás miskolci közönségének

Forrás: regikepek.hu

A Horthy-korszakban Miskolc különleges szerepet játszott az autósportban és a közlekedés modernizációjában. A város utcáin, első vidékiként, rendeztek autó- és motorfelvonulásokat, versenyeket, amelyek tömegeket vonzottak. A ritka, külföldi autók és motorok igazi látványosságnak számítottak, a város pedig egy időre a technikai fejlődés szimbólumává vált. Az első vidéki autókiállítás Miskolc városát  a hazai autós élet meghatározó központjává tette.

autókiállítás Miskolc
Az első vidéki autókiállítás Miskolcon volt Forrás: Horthy-korszakot Kutatók Társasága

Az autós társadalom szerveződése

Az első világháború végén, közvetlenül a fegyverszünet előtt, meghatározó esemény történt a hazai autózás történetében. 1918 márciusában megalakult a Magyar Automobil Kereskedők Országos Egylete (MAKOE), amelynek élén Reiman Gyula állt. Az egyesület célja az volt, hogy erősítse a kereskedők érdekvédelmét, és szoros együttműködésben támogassa a Királyi Magyar Automobil Clubot (KMAC).

Az autózás fellendülése a húszas években

A húszas évek közepe a magyar gépjármű-kereskedelem első igazi aranykorának számított. A kormány nemzetközi kereskedelmi megállapodásai révén kedvező feltételekkel érkeztek autók és motorkerékpárok az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából, különösen Franciaországból.

A MAKOE és a KMAC közös szervezésében az autókereskedők egyre látványosabb formában mutathatták be kínálatukat. Az Árumintavásár keretében indult autókiállítások után 1925-ben, a KMAC fennállásának 25. évfordulóján rendezték meg a háború utáni első önálló autós seregszemlét az Iparcsarnokban. A rangos eseményt Horthy Miklós kormányzó személyesen nyitotta meg, ahol a kor minden jelentős márkája jelen volt, így olyan modellekkel találkozhatott a nagyérdemű, mint:

  • Rolls-Royce
  • Fiat
  • Oakland
  • Magomobil
autókiállítás Miskolc
Az első vidéki autókiállítás Miskolc és környéke autós életét átrajzolta: a képen egy amerikai gyártmányú Oakland  Forrás: regikepek.hu

Az autókiállítás Miskolc városát a vidéki autózás központjává tette

Budapest után a gépjármű-kereskedelem gyorsan elérte a vidéki nagyvárosokat is. Az amerikai Ford győri, békéscsabai és makói irodákat nyitott, majd a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. is sorra indította vidéki fiókjait, ahol a Ford, később pedig a General Motors modelljei kerültek a kínálatba.

A korszakban Miskolc különösen kiemelkedett. Freund Vilmos helyi kereskedő üzlete például a műszaki cikkek mellett felvette a gépjárműveket a kínált áruféleségek közé, ezzel erősítve a város pozícióját. Nem véletlen, hogy 1926-ban éppen Miskolcon rendezték meg az első vidéki autókiállítást, ami igazi mérföldkő volt a magyar motorizáció történetében. A város Szegeddel és Székesfehérvárral együtt a hazai autós élet meghatározó központjává vált.

Lendületes fejlődés a statisztikák tükrében

A Központi Statisztikai Hivatal 1926-tól kezdődően rendszeresen közzétette a magyar gépjárműállományról szóló adatokat. Az első jelentés szerint 1926. május 1-jén már 

  • 5285 személygépkocsi, 
  • 1525 teherautó, 
  • 420 egyéb jármű és 
  • 1929 motorkerékpár közlekedett az utakon. 

Ez összesen 9159 gépjárművet jelentett, ami jól mutatja, milyen gyors ütemben fejlődött az autózás a Horthy-korszak Magyarországán – és benne kiemelt helyen Miskolcon.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu