A Horthy-korszak autócsodái Miskolcon

Az autózás fellendülése a húszas években

A húszas évek közepe a magyar gépjármű-kereskedelem első igazi aranykorának számított. A kormány nemzetközi kereskedelmi megállapodásai révén kedvező feltételekkel érkeztek autók és motorkerékpárok az Egyesült Államokból és Nyugat-Európából, különösen Franciaországból.



A MAKOE és a KMAC közös szervezésében az autókereskedők egyre látványosabb formában mutathatták be kínálatukat. Az Árumintavásár keretében indult autókiállítások után 1925-ben, a KMAC fennállásának 25. évfordulóján rendezték meg a háború utáni első önálló autós seregszemlét az Iparcsarnokban. A rangos eseményt Horthy Miklós kormányzó személyesen nyitotta meg, ahol a kor minden jelentős márkája jelen volt, így olyan modellekkel találkozhatott a nagyérdemű, mint:

Rolls-Royce

Fiat

Oakland

Magomobil

Az első vidéki autókiállítás Miskolc és környéke autós életét átrajzolta: a képen egy amerikai gyártmányú Oakland Forrás: regikepek.hu

Az autókiállítás Miskolc városát a vidéki autózás központjává tette

Budapest után a gépjármű-kereskedelem gyorsan elérte a vidéki nagyvárosokat is. Az amerikai Ford győri, békéscsabai és makói irodákat nyitott, majd a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. is sorra indította vidéki fiókjait, ahol a Ford, később pedig a General Motors modelljei kerültek a kínálatba.



A korszakban Miskolc különösen kiemelkedett. Freund Vilmos helyi kereskedő üzlete például a műszaki cikkek mellett felvette a gépjárműveket a kínált áruféleségek közé, ezzel erősítve a város pozícióját. Nem véletlen, hogy 1926-ban éppen Miskolcon rendezték meg az első vidéki autókiállítást, ami igazi mérföldkő volt a magyar motorizáció történetében. A város Szegeddel és Székesfehérvárral együtt a hazai autós élet meghatározó központjává vált.