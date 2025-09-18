szeptember 18., csütörtök

Hivatalos

2 órája

Új autóipari beszállító érkezett Miskolcra

Mintegy félszáz új munkahely jön majd létre. Újabb autóipari beszállító érkezett Miskolcra, német prémiummárkáknak fognak gyártani

Az új gyár Miskolcon

Az új gyár Miskolcon

Fotó: Vajda János

Az új autóipari beruházás kapu egy új korszakba. Szeptember 18-án tartották a Meleghy Automative Hungary Kft. megnyitó ünnepségét Miskolcon, a Galamb József utca 7. szám alatt. A cég családi vállalkozásként indult, ma már 1500 dolgozójuk van, éves forgalmuk pedig eléri a 400 millió eurót. Cseh- és Spanyolországban is vannak gyáraik, a mostani miskolci beruházás pedig 9 milliárd forintból valósult meg, a Kormány 1,1 milliárd forintos vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosított ehhez.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az új autóipari beruházás ünnepségén
Fotó: Vajda János

Az új autóipari beszállító új munkahelyeket is teremt

Első körben 55 munkahely jön létre, de a létszám száz főre is bővülhet. Maga a gyártócsarnok körülbelül hétszáz négyzetméteres lesz, de ezt bővíthetik majd akár 1300-1500 négyzetméterre is.

Miért éppen Miskolc?

Az új üzem létrehozása Miskolcon alapos megfontolás és stratégiai tervezés eredménye, amely számos előnyt kínál. Az üzem kiemelkedő elhelyezkedése javítja a cég ellátási láncainak hatékonyságát, csökkenti a szállítási időt és lehetővé teszi a gyors reagálást a dinamikusan változó piaci igényekre.

Az ünnepséget Katona Péter, a Meleghy Automative Kft. gyárigazgatójának köszöntője nyitotta meg, melyben többek között elhangzott:

Ez az alkalom nemcsak egy gyár megnyitója, hanem a múlt és a jövő találkozása. Miskolc városa évtizedeken keresztül volt a gépipar, a vaskohászat és a fémmegmunkálás fellegvára, generációk kemény munkája vezetett ahhoz a szakértelemhez, amire ma is büszkék lehetünk.

Motiváló beszéde után dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár folytatta:

A mai nap folyamán minden tekintetben megjelenik az újdonság és az állandóság, hiszen az alapkő letételénél még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt itt. Én ezután kaptam felkérést arra, hogy ebben a feladatban részt vegyek, ugyanakkor Csöbör Katalin országgyűlési képviselő már az alapkő letételénél is itt volt. Bízom benne, hogy még nagyon sok ilyen eseményen vehetünk majd részt együtt

 – mondta dr. Illés Boglárka.

Ha valahol gyári avatásról lehet és érdemes is beszélni, akkor az Miskolc, hiszen itt a gyáravatások története két és fél évszázados hagyományra tekint vissza

 – tette hozzá.

A Meleghy Automotive Hungary Kft. hivatalos megnyitó ünnepsége Miskolcon

Fotók: Vajda János

Napjainkban, ugyanúgy mint a történelem során is jól látszik, hogy a fejlődés megállíthatatlan. Ezért kell, hogy együtt formáljuk a holnapot, közösen alakítsuk a jövőt a lehető legmodernebb technológiáinkkal

 – mondta köszöntőjében Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Mindannyian azon dolgozunk, hogy minél több fejlesztést és fejlődést hozzunk Miskolcra

 – tette hozzá.

Ünnepélyes átadás

A köszöntő beszédek után pedig közösen átvágták a szalagot, amellyel ünnepélyesen is elkezdődött egy új korszak Miskolc számára.

Miután megtörtént az átadás pezsgővel ünnepelték meg a jövő kapuinak megnyitását.

 

