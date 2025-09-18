2 órája
Új autóipari beszállító érkezett Miskolcra
Mintegy félszáz új munkahely jön majd létre. Újabb autóipari beszállító érkezett Miskolcra, német prémiummárkáknak fognak gyártani
Az új gyár Miskolcon
Fotó: Vajda János
Az új autóipari beruházás kapu egy új korszakba. Szeptember 18-án tartották a Meleghy Automative Hungary Kft. megnyitó ünnepségét Miskolcon, a Galamb József utca 7. szám alatt. A cég családi vállalkozásként indult, ma már 1500 dolgozójuk van, éves forgalmuk pedig eléri a 400 millió eurót. Cseh- és Spanyolországban is vannak gyáraik, a mostani miskolci beruházás pedig 9 milliárd forintból valósult meg, a Kormány 1,1 milliárd forintos vissza nem térítendő készpénztámogatást biztosított ehhez.
Az új autóipari beszállító új munkahelyeket is teremt
Első körben 55 munkahely jön létre, de a létszám száz főre is bővülhet. Maga a gyártócsarnok körülbelül hétszáz négyzetméteres lesz, de ezt bővíthetik majd akár 1300-1500 négyzetméterre is.
Miért éppen Miskolc?
Az új üzem létrehozása Miskolcon alapos megfontolás és stratégiai tervezés eredménye, amely számos előnyt kínál. Az üzem kiemelkedő elhelyezkedése javítja a cég ellátási láncainak hatékonyságát, csökkenti a szállítási időt és lehetővé teszi a gyors reagálást a dinamikusan változó piaci igényekre.
Az ünnepséget Katona Péter, a Meleghy Automative Kft. gyárigazgatójának köszöntője nyitotta meg, melyben többek között elhangzott:
Ez az alkalom nemcsak egy gyár megnyitója, hanem a múlt és a jövő találkozása. Miskolc városa évtizedeken keresztül volt a gépipar, a vaskohászat és a fémmegmunkálás fellegvára, generációk kemény munkája vezetett ahhoz a szakértelemhez, amire ma is büszkék lehetünk.
Motiváló beszéde után dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár folytatta:
A mai nap folyamán minden tekintetben megjelenik az újdonság és az állandóság, hiszen az alapkő letételénél még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt itt. Én ezután kaptam felkérést arra, hogy ebben a feladatban részt vegyek, ugyanakkor Csöbör Katalin országgyűlési képviselő már az alapkő letételénél is itt volt. Bízom benne, hogy még nagyon sok ilyen eseményen vehetünk majd részt együtt
– mondta dr. Illés Boglárka.
Ha valahol gyári avatásról lehet és érdemes is beszélni, akkor az Miskolc, hiszen itt a gyáravatások története két és fél évszázados hagyományra tekint vissza
– tette hozzá.
A Meleghy Automotive Hungary Kft. hivatalos megnyitó ünnepsége MiskolconFotók: Vajda János
Napjainkban, ugyanúgy mint a történelem során is jól látszik, hogy a fejlődés megállíthatatlan. Ezért kell, hogy együtt formáljuk a holnapot, közösen alakítsuk a jövőt a lehető legmodernebb technológiáinkkal
– mondta köszöntőjében Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
Mindannyian azon dolgozunk, hogy minél több fejlesztést és fejlődést hozzunk Miskolcra
– tette hozzá.
Ünnepélyes átadás
A köszöntő beszédek után pedig közösen átvágták a szalagot, amellyel ünnepélyesen is elkezdődött egy új korszak Miskolc számára.
Miután megtörtént az átadás pezsgővel ünnepelték meg a jövő kapuinak megnyitását.
