Új autóipari beszállító érkezett Miskolcra

Az új autóipari beszállító új munkahelyeket is teremt

Első körben 55 munkahely jön létre, de a létszám száz főre is bővülhet. Maga a gyártócsarnok körülbelül hétszáz négyzetméteres lesz, de ezt bővíthetik majd akár 1300-1500 négyzetméterre is.

Miért éppen Miskolc?

Az új üzem létrehozása Miskolcon alapos megfontolás és stratégiai tervezés eredménye, amely számos előnyt kínál. Az üzem kiemelkedő elhelyezkedése javítja a cég ellátási láncainak hatékonyságát, csökkenti a szállítási időt és lehetővé teszi a gyors reagálást a dinamikusan változó piaci igényekre.

Az ünnepséget Katona Péter, a Meleghy Automative Kft. gyárigazgatójának köszöntője nyitotta meg, melyben többek között elhangzott:

Ez az alkalom nemcsak egy gyár megnyitója, hanem a múlt és a jövő találkozása. Miskolc városa évtizedeken keresztül volt a gépipar, a vaskohászat és a fémmegmunkálás fellegvára, generációk kemény munkája vezetett ahhoz a szakértelemhez, amire ma is büszkék lehetünk.

Motiváló beszéde után dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár folytatta:

A mai nap folyamán minden tekintetben megjelenik az újdonság és az állandóság, hiszen az alapkő letételénél még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt itt. Én ezután kaptam felkérést arra, hogy ebben a feladatban részt vegyek, ugyanakkor Csöbör Katalin országgyűlési képviselő már az alapkő letételénél is itt volt. Bízom benne, hogy még nagyon sok ilyen eseményen vehetünk majd részt együtt

– mondta dr. Illés Boglárka.

Ha valahol gyári avatásról lehet és érdemes is beszélni, akkor az Miskolc, hiszen itt a gyáravatások története két és fél évszázados hagyományra tekint vissza

– tette hozzá.