Új munkalehetőségeket hoztak Miskolcra

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy menyi új munkahelyet teremtett Miskolcon a legújabb autóipari beruházás, esetleg a Miskolci Piknikre kíváncsi, vagy arra, mi döngetett a 26-oson, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb hírekről.

Új munkahelyeket teremt a legújabb autóipari beruházás

Fotó: Vajda János

Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés

Tudj meg mindent a parkolási korlátozásokról, tömegközlekedési változásokról, és kövesd tippjeinket a zavartalan fesztiválozáshoz. Fedezd fel a Miskolci Piknik programjait, koncerteket, látványfőzést és családi élményeket Miskolc belvárosában. Amennyiben tudni szeretné a részleteket, kattintson az alábbi linkre: