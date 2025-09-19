szeptember 19., péntek

Autóipar

2 órája

Új munkalehetőségeket hoztak Miskolcra

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#Miskolci Piknik#munkahely

Itt van minden, amit tudni kell. Mutatjuk, milyen új munkalehetőség nyílik Miskolcon az autóiparnak köszönhetően és azt is, hogy hol van elég energia.

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy menyi új munkahelyet teremtett Miskolcon a legújabb autóipari beruházás, esetleg a Miskolci Piknikre kíváncsi, vagy arra, mi döngetett a 26-oson, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb hírekről.

Új munkahelyeket teremt a legújabb autóipari beruházás
Új munkahelyeket teremt a legújabb autóipari beruházás
Fotó: Vajda János

Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés

Tudj meg mindent a parkolási korlátozásokról, tömegközlekedési változásokról, és kövesd tippjeinket a zavartalan fesztiválozáshoz. Fedezd fel a Miskolci Piknik programjait, koncerteket, látványfőzést és családi élményeket Miskolc belvárosában. Amennyiben tudni szeretné a részleteket, kattintson az alábbi linkre:

Új autóipari beszállító érkezett Miskolcra

Mintegy félszáz új munkahely jön majd létre. Újabb autóipari beszállító érkezett Miskolcra, német prémiummárkáknak fognak gyártani. Ha kíváncsi a részletekre, olvasson tovább az alábbi linken:

Ahol van elég energia: Tizenegymilliárdos beruházás Szikszón

Az Energiaügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően új alállomás létesült a városban. Az új beruházást Szikszó város külterületén, szeptember 19-én adták át. A részleteket az alábbi linken olvashatja:

Megdöbbentő, mi döngetett a 26-oson Sajószentpéter felé… majdnem belementek, de sikerült lefotózni

Újabb, sokakat foglalkoztató kép jelent meg a közösségi médiában. Ezt ön is megtekintheti az alábbi linken:

Ilyen és ezekhez hasonló hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.

 

