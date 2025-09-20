szeptember 20., szombat

Olcsóbb, kínai autógumit vennél? Ennyire megbízható

Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Megfizethetőbb, könnyen beszerezhető, de jó is? Ennyire megbízhatók az olcsóbb kínai autógumik.

Megbízhatóak a kínai autógumik?

Fotó: Ádám János

Az autógumik piaca az elmúlt években hatalmas változásokon ment keresztül. Míg korábban a prémium gyártók, mint a Michelin, Continental vagy Bridgestone uralták a piacot, ma már egyre több megfizethetőbb alternatíva jelenik meg, köztük számos kínai márkával. De vajon mennyire jó választás a kínai gumiabroncs? Lássuk a legfontosabb szempontokat.

Ennyire lehet megbízni a kínai autógumikban
Fotó: Ádám János

Ár-érték arány

A kínai gumik legnagyobb előnye egyértelműen az ár. Általában 20-40 százalékkal olcsóbbak, mint az európai vagy japán prémium márkák termékei. 

Ez sok autós számára vonzó lehet, különösen, ha városi használatról vagy ritkább autózásról van szó.

Minőség és fejlesztés

Sokan úgy gondolják, hogy a kínai gumik gyengébb minőségűek, de az utóbbi években ez a kép jelentősen megváltozott. A nagyobb kínai gyártóké, mint például a Linglong vagy a Triangle komoly fejlesztésekbe fektetnek, és több közülük nemzetközi minősítéseket is szerzett.

Ugyanakkor a minőségben még mindig van különbség a prémium márkákhoz képest, főleg extrém körülmények között, például nagy sebességnél, erős esőben vagy havas utakon.

Teljesítmény és megbízhatóság a kínai autógumiknál

Független gumiabroncs-tesztekben a kínai gumik jellemzően a középmezőnyben vagy kicsit alatta szerepelnek. A megfelelő tapadás száraz úton, alacsonyabb gördülési ellenállást mutattak, viszont hosszabb a fékút és gyorsabb a kopás, valamint magasabb a zajszint.

Ha olcsóbb megoldást keres valaki városi közlekedéshez, akkor jó lehet a kínai gumi, viszont, ha például sportos vezetési élményt szeretne és a legbiztonságosabb lehetőséget, akkor még mindig a prémium gumik tudják ezt maximálisan nyújtani 

– mondta Salap Tamás, a Top Speed Gumiabroncs Kereskedés és Gumiszerviz tulajdonosa.

 

