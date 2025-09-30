szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési morál...hagyjuk!

1 órája

Egy "nagyon kedves" (ja nem) sofőr a 26-os főúton

Címkék#Sajószentpéter#Veszélyes az út hazafelé#sofőr#morál#26-os főút#Audi

Elképesztő mit művelnek egyesek a 26-os számú főúton!

Egy "nagyon kedves" (ja nem) sofőr a 26-os főúton

"6-os főút, ami egyre veszélyesebb

Forrás: FB

Fotó: FB

A történet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 26-os számú főúton történt, (és nem először sajnos) hétfőn a kora esti órákban. Az eset nem egyedi, mert ezt az országban bármelyik úton megtapasztalhatja a sofőr. De maradjunk a saját kaptafánknál. 

26-os számú főút egyre veszélyesebbé válik
Nagyon sietett a sofőr Sajószentpéterre
Forrás:  MW/illusztráció

Veszélyes az út hazafelé

Sok cikkben foglalkoztunk már a közlekedési morálról, ami az egész országra igaz sajnos, bár vannak pozitív kirívó esetek is, amit jobban szeretnek olvasni az olvasók. Ez most nem az a sztori. Gyanútlanul, szépen a megengedett sebességgel haladsz hazafelé a 26-os főúton. Ugye akik erre közlekednek és Kazincbarcika felé szeretnének menni, két lehetőség van. Az egyik a 260-as számú elkerülő út, vagy Sajószentpéteren keresztül folytatva a 26-os főúton az utat. A sztoriban szereplő sofőr, azaz én, Sajószentpéter előtt kisorolok a belső sávba, mert én nem szeretem az elkerülőt használni. Mögöttem egy négy karikás fekete kombi autó villog, hogy menjek ki a külső sávba, mert ő aztán nagyon siet. Gondoltam: 

Tessék, haladj!

Majd vissza soroltam mögé a belső sávba. Mire kiderült, hogy a négy karikás fekete kombi autó "nagyon kedves" sofőrje (ja nem!), azért rohant ennyire és megelőzőleg, azért villogott le, hogy körülbelül 2 perccel hamarabb érjen be a városba, és annak is a bal oldalán lévő egyik ház elé kb. Csak gratulálni tudok!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

És itt még nincs vége az utazásnak!

Őszinte leszek, kiszaladt a számon egy két cifra szó. De aztán elengedtem "kedves barátunkat" és haladtam tovább utamon. Majd jött az újabb meglepetés!

Tovább haladva a gyár mellett, Berente magasságában, vége lett a műszaknak. A vasúti átjárónál balra az út teljesen sötét, nincsenek kandeláberek amik bevilágítanák az utat. Ebből kifolyólag a "kis sárga kobakos, szürke egyenruhás dolgozók" akik éppen végeztek a műszakban,  biciklivel, mindenféle láthatósági mellény és egyéb nélkül, ők úgy gondolták, hogy balról-jobbra gyorsan áthajtanak a kocsik közt. Persze, hogy megint én voltam az a szerencsés aki ezt átélte, hogy satu fékkel kellett megállnom, mert nem sok híja volt, hogy el ne csapjak belőlük, vagy kettőt. És ők teljes lelki nyugalommal folytatták útjukat a szállásuk felé.

Ezekből a sztorikból csak annyi a tanulság, hogy még jobban figyeljünk az úton, hogy mindenki haza érjen! Vigyázzunk egymásra! És a "kicsi munkásoknak" valaki adjon láthatósági mellényt!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu