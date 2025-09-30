Egy "nagyon kedves" (ja nem) sofőr a 26-os főúton

A történet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 26-os számú főúton történt, (és nem először sajnos) hétfőn a kora esti órákban. Az eset nem egyedi, mert ezt az országban bármelyik úton megtapasztalhatja a sofőr. De maradjunk a saját kaptafánknál.

Nagyon sietett a sofőr Sajószentpéterre

Veszélyes az út hazafelé

Sok cikkben foglalkoztunk már a közlekedési morálról, ami az egész országra igaz sajnos, bár vannak pozitív kirívó esetek is, amit jobban szeretnek olvasni az olvasók. Ez most nem az a sztori. Gyanútlanul, szépen a megengedett sebességgel haladsz hazafelé a 26-os főúton. Ugye akik erre közlekednek és Kazincbarcika felé szeretnének menni, két lehetőség van. Az egyik a 260-as számú elkerülő út, vagy Sajószentpéteren keresztül folytatva a 26-os főúton az utat. A sztoriban szereplő sofőr, azaz én, Sajószentpéter előtt kisorolok a belső sávba, mert én nem szeretem az elkerülőt használni. Mögöttem egy négy karikás fekete kombi autó villog, hogy menjek ki a külső sávba, mert ő aztán nagyon siet. Gondoltam:

Tessék, haladj!

Majd vissza soroltam mögé a belső sávba. Mire kiderült, hogy a négy karikás fekete kombi autó "nagyon kedves" sofőrje (ja nem!), azért rohant ennyire és megelőzőleg, azért villogott le, hogy körülbelül 2 perccel hamarabb érjen be a városba, és annak is a bal oldalán lévő egyik ház elé kb. Csak gratulálni tudok!

És itt még nincs vége az utazásnak!

Őszinte leszek, kiszaladt a számon egy két cifra szó. De aztán elengedtem "kedves barátunkat" és haladtam tovább utamon. Majd jött az újabb meglepetés!

Tovább haladva a gyár mellett, Berente magasságában, vége lett a műszaknak. A vasúti átjárónál balra az út teljesen sötét, nincsenek kandeláberek amik bevilágítanák az utat. Ebből kifolyólag a "kis sárga kobakos, szürke egyenruhás dolgozók" akik éppen végeztek a műszakban, biciklivel, mindenféle láthatósági mellény és egyéb nélkül, ők úgy gondolták, hogy balról-jobbra gyorsan áthajtanak a kocsik közt. Persze, hogy megint én voltam az a szerencsés aki ezt átélte, hogy satu fékkel kellett megállnom, mert nem sok híja volt, hogy el ne csapjak belőlük, vagy kettőt. És ők teljes lelki nyugalommal folytatták útjukat a szállásuk felé.