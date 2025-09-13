szeptember 13., szombat

Razziáztak

17 perce

Nagyszabású akció: lerohanták fél Miskolcot

Polgárőrök, rendőrök, közterületesek lepték el Miskolcot pénteket. Negyedik alkalommal érkezett a Miskolci Guruló Polgárőrség keretében átfogó razzia.

Rendőrök, polgárőrök, közteresek lepték el Miskolcot

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint szeptember 12-én 18.00-23.00 időben került megrendezésre Miskolc városának közbiztonságát tovább erősítendő nagyszabású közös, közterületi akció. Az átfogó razzia keretében indult akcióban összesen 30 fő vett részt. 24 fő polgárőr, 4 fő rendőr és 2 fő miskolci önkormányzati rendész.

átfogó razzia
Igazoltatásokra is sor került az átfogó razzia során
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség

Az akcióban a Miskolc Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Szervezet (Pereces Tagozat), Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület, Miskolc Lyukóvölgy-Vasgyár Polgárőr Egyesület, Pingyom Polgárőr Egyesület, Miskolc Tapolca Polgárőr Egyesület, Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület, valamint vendégszolgálatban a Tornyosnémeti Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt, kiegészülve a B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség miskolci járási koordinátorával.

Ezeket a városrészeket érintette az átfogó razzia

A nagy volumenű közterületi akció során közös szolgálatot láttak el a polgárőrök a Miskolc Rendőrkapitányság járőreivel és a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársaival.

guruló polgárőrség
Miskolc több városrészében is megjelent a guruló polgárőrség
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség

Az eligazítást követően az ellenőrzések eddig nem látott területi lefedettséggel valósultak meg azonos időben, az alábbi városrészekben.

  • Miskolc Újgyőri Főtér,
  • Miskolc Vasgyár,
  • Miskolc Lyukóvölgy,
  • Miskolc Bulgárföld,
  • Miskolc Kilián,
  • Miskolc Diósgyőr,
  • Miskolc Avas,
  • Pingyom.

A szolgálat figyelemmel volt Miskolc belvárosára is, az esti órákban, kikapcsolódni érkezők biztonsága érdekében.

A szolgálatellátás Miskolc városának érdekében végzett közös munkával történt, amely során 8 polgárőr, 2 rendőrségi és 1 MIÖR szolgálati gépkocsi került igénybevételre.

Az akció eredményei számokban

Az akció mérlege:

  • 15 fő igazoltatása.
  • 5 fő gépjárművezető esetében végezett alkoholszondás vizsgálat.
  • 1 KRESZ szabálysértés miatti figyelmeztetés.
  • 1 KRESZ szabálysértés miatt bírságolás.
  • Egy esetben történt veszélyes burkolathiba miatt jelzésadás, valamint szintén egy esetben történt nyitott állapotban talált személygépkocsi felügyelete a gépjárművezető helyszínre érkezéséig.

Az akció hamarosan folytatódik annak érdekében, hogy Miskolc város lakossága továbbra is biztonságban érezze magát, tette hozzá tájékoztatásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség.

 

