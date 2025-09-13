Nagyszabású akció: lerohanták fél Miskolcot

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint szeptember 12-én 18.00-23.00 időben került megrendezésre Miskolc városának közbiztonságát tovább erősítendő nagyszabású közös, közterületi akció. Az átfogó razzia keretében indult akcióban összesen 30 fő vett részt. 24 fő polgárőr, 4 fő rendőr és 2 fő miskolci önkormányzati rendész.

Igazoltatásokra is sor került az átfogó razzia során

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség

Az akcióban a Miskolc Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Szervezet (Pereces Tagozat), Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület, Miskolc Lyukóvölgy-Vasgyár Polgárőr Egyesület, Pingyom Polgárőr Egyesület, Miskolc Tapolca Polgárőr Egyesület, Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület, valamint vendégszolgálatban a Tornyosnémeti Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt, kiegészülve a B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség miskolci járási koordinátorával.

Ezeket a városrészeket érintette az átfogó razzia

A nagy volumenű közterületi akció során közös szolgálatot láttak el a polgárőrök a Miskolc Rendőrkapitányság járőreivel és a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársaival.

Miskolc több városrészében is megjelent a guruló polgárőrség

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség

Az eligazítást követően az ellenőrzések eddig nem látott területi lefedettséggel valósultak meg azonos időben, az alábbi városrészekben.

Miskolc Újgyőri Főtér,

Miskolc Vasgyár,

Miskolc Lyukóvölgy,

Miskolc Bulgárföld,

Miskolc Kilián,

Miskolc Diósgyőr,

Miskolc Avas,

Pingyom.

A szolgálat figyelemmel volt Miskolc belvárosára is, az esti órákban, kikapcsolódni érkezők biztonsága érdekében.

A szolgálatellátás Miskolc városának érdekében végzett közös munkával történt, amely során 8 polgárőr, 2 rendőrségi és 1 MIÖR szolgálati gépkocsi került igénybevételre.

Az akció eredményei számokban

Az akció mérlege:

15 fő igazoltatása.

5 fő gépjárművezető esetében végezett alkoholszondás vizsgálat.

1 KRESZ szabálysértés miatti figyelmeztetés.

1 KRESZ szabálysértés miatt bírságolás.

Egy esetben történt veszélyes burkolathiba miatt jelzésadás, valamint szintén egy esetben történt nyitott állapotban talált személygépkocsi felügyelete a gépjárművezető helyszínre érkezéséig.

Az akció hamarosan folytatódik annak érdekében, hogy Miskolc város lakossága továbbra is biztonságban érezze magát, tette hozzá tájékoztatásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség.