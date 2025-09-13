17 perce
Nagyszabású akció: lerohanták fél Miskolcot
Polgárőrök, rendőrök, közterületesek lepték el Miskolcot pénteket. Negyedik alkalommal érkezett a Miskolci Guruló Polgárőrség keretében átfogó razzia.
Rendőrök, polgárőrök, közteresek lepték el Miskolcot
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint szeptember 12-én 18.00-23.00 időben került megrendezésre Miskolc városának közbiztonságát tovább erősítendő nagyszabású közös, közterületi akció. Az átfogó razzia keretében indult akcióban összesen 30 fő vett részt. 24 fő polgárőr, 4 fő rendőr és 2 fő miskolci önkormányzati rendész.
Az akcióban a Miskolc Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Szervezet (Pereces Tagozat), Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület, Miskolc Lyukóvölgy-Vasgyár Polgárőr Egyesület, Pingyom Polgárőr Egyesület, Miskolc Tapolca Polgárőr Egyesület, Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület, valamint vendégszolgálatban a Tornyosnémeti Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt, kiegészülve a B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség miskolci járási koordinátorával.
Ezeket a városrészeket érintette az átfogó razzia
A nagy volumenű közterületi akció során közös szolgálatot láttak el a polgárőrök a Miskolc Rendőrkapitányság járőreivel és a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársaival.
Az eligazítást követően az ellenőrzések eddig nem látott területi lefedettséggel valósultak meg azonos időben, az alábbi városrészekben.
- Miskolc Újgyőri Főtér,
- Miskolc Vasgyár,
- Miskolc Lyukóvölgy,
- Miskolc Bulgárföld,
- Miskolc Kilián,
- Miskolc Diósgyőr,
- Miskolc Avas,
- Pingyom.
A szolgálat figyelemmel volt Miskolc belvárosára is, az esti órákban, kikapcsolódni érkezők biztonsága érdekében.
A szolgálatellátás Miskolc városának érdekében végzett közös munkával történt, amely során 8 polgárőr, 2 rendőrségi és 1 MIÖR szolgálati gépkocsi került igénybevételre.
Az akció eredményei számokban
Az akció mérlege:
- 15 fő igazoltatása.
- 5 fő gépjárművezető esetében végezett alkoholszondás vizsgálat.
- 1 KRESZ szabálysértés miatti figyelmeztetés.
- 1 KRESZ szabálysértés miatt bírságolás.
- Egy esetben történt veszélyes burkolathiba miatt jelzésadás, valamint szintén egy esetben történt nyitott állapotban talált személygépkocsi felügyelete a gépjárművezető helyszínre érkezéséig.
Az akció hamarosan folytatódik annak érdekében, hogy Miskolc város lakossága továbbra is biztonságban érezze magát, tette hozzá tájékoztatásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség.
