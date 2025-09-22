21 perce
Novák Irén: a művészet által közelebb kerülhetünk Istenhez és egymáshoz
Az Ars Sacra Fesztivál missziója, hogy megmutassa, a művészet által közelebb kerülhetünk Istenhez és egymáshoz is - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára vasárnap Miskolcon, a harmadik miskolci Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes zárógáláján. Véget ért az Ars Sacra.
Koncerttel zárult az Ars Sacra
Fotó: Vajda János
Novák Irén úgy fogalmazott, példaértékű a megmozdulás, amelynek eredményeként harmadik alkalommal kapcsolódhatnak be a programsorozatba helyben a miskolci lakosok, megismerve ezzel a helyi kulturális élet kiemelt szereplőit és értékeit. Hozzátette, a Budapestről indult kezdeményezés mára országos és határokat átívelő mozgalommá nőtt és idén már öt határon túli város is csatlakozott a programokhoz. Véget ért az Ars Sacra.
"Ez a széles körű eseménysorozat is megmutatja, hogy a keresztény kultúra nemcsak őriz, hanem összeköt" - mutatott rá az államtitkár, hozzátéve, hogy a magyarság közössége nem ismer határokat.
Novák Irén közölte, a harmadik miskolci Ars Sacra Fesztivál az Éltető Lélek Alapítvány szervezésében tizenhét civil szervezet, miskolci művészek, intézmények, iskolák, egyházi közösségek és a város önkormányzatának összefogásával valósult meg. Úgy fogalmazott, a rendezvény kilenc napja alatt több mint ötven program és mintegy ötszáz szereplő szolgálta "a város kulturális és lelki életének gazdagítását".
Hangsúlyozta, hogy a programsorozat nemcsak a város és a régió ismertségét és vonzerejét növeli, hanem erősíti a helyi összetartozás érzését "és azt a jogos büszkeséget, hogy értékteremtő eseményeknek lehetnek házigazdái".
Az államtitkár aláhúzta, egy kulturális élmény után az ember kiszakad a hétköznapokból és feltöltődik. A kultúra valódi ereje pedig abban rejlik, hogy a lélek ajándékai nem múlandóak, mert azok elkísérnek, erőt adnak és bátorítanak - mondta.
A III. Ars Sacra Fesztivál zárórendezvénye a Művészetek HázábanFotók: Vajda János
Közölte, az idei programsorozat mottója a remény volt, és a remény az, ami "eddig is átsegítette a magyarságot a legnagyobb próbákon és amely ma is eligazít bennünket".
Ars Sacra: a kultúra forrása
Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, hogy az emberi élet egyik fontos forrása a kultúra, mert képes felmutatni a hit, a remény és a szeretet üzenetét minden korosztály számára.
Hollósy András (Pont Mi Egyesület-Fidesz-KDNP) miskolci alpolgármester pedig köszönetét fejezte ki a szervezőknek és fellépőknek, és azt mondta, a számos koncert, irodalmi és kulturális esemény, a zarándokút, valamint az előadások gazdagították a város életét az elmúlt napokban.
Holndonner Ferenc, a fesztivált szervező Éltető Lélek Alapítvány elnöke elmondta, hogy a programsorozat részeként templombemutatókat, kiállításokat, tematikus vetítéseket, egyházi koncerteket, tudományos konferenciát, flash mobot és irodalmi estéket szerveztek az érdeklődőknek. Kiemelte, a programok többségének a látogatottsága várakozáson felüli volt, Miskolc belvárosán túl pedig számos városrészben és vidéki helyszíneken, Tokajban és Vattán is tartottak a fesztiválhoz kapcsolódó eseményeket.
A harmadik miskolci Ars Sacra Fesztivál zárásaként a történelmi egyházak képviselői mondtak köszönetet és áldást a Művészetek Házában. A zárógála koncertjét a Miskolci Szimfonikus Zenekar adta, a repertoárban a klasszikusok mellett egy kortárs zeneszerző, Nagy Nándor Aeterna Caeli Gloria művének ősbemutatóját is megtartották.