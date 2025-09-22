Novák Irén: a művészet által közelebb kerülhetünk Istenhez és egymáshoz

Novák Irén úgy fogalmazott, példaértékű a megmozdulás, amelynek eredményeként harmadik alkalommal kapcsolódhatnak be a programsorozatba helyben a miskolci lakosok, megismerve ezzel a helyi kulturális élet kiemelt szereplőit és értékeit. Hozzátette, a Budapestről indult kezdeményezés mára országos és határokat átívelő mozgalommá nőtt és idén már öt határon túli város is csatlakozott a programokhoz. Véget ért az Ars Sacra.

Novák Irén mondott beszédet az Ars Sacra zárórendezvényén

Fotó: Vajda János

"Ez a széles körű eseménysorozat is megmutatja, hogy a keresztény kultúra nemcsak őriz, hanem összeköt" - mutatott rá az államtitkár, hozzátéve, hogy a magyarság közössége nem ismer határokat.

Novák Irén közölte, a harmadik miskolci Ars Sacra Fesztivál az Éltető Lélek Alapítvány szervezésében tizenhét civil szervezet, miskolci művészek, intézmények, iskolák, egyházi közösségek és a város önkormányzatának összefogásával valósult meg. Úgy fogalmazott, a rendezvény kilenc napja alatt több mint ötven program és mintegy ötszáz szereplő szolgálta "a város kulturális és lelki életének gazdagítását".

Hangsúlyozta, hogy a programsorozat nemcsak a város és a régió ismertségét és vonzerejét növeli, hanem erősíti a helyi összetartozás érzését "és azt a jogos büszkeséget, hogy értékteremtő eseményeknek lehetnek házigazdái".

Az államtitkár aláhúzta, egy kulturális élmény után az ember kiszakad a hétköznapokból és feltöltődik. A kultúra valódi ereje pedig abban rejlik, hogy a lélek ajándékai nem múlandóak, mert azok elkísérnek, erőt adnak és bátorítanak - mondta.